El presidente puede revelar información reservada por seguridad: Petro sobre Pegasus

A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro respondió a las acusaciones que lo señalan de haber traicionado la confianza de organismos contra el lavado de activos al divulgar una carta relacionada con el software espía Pegasus.

“No evadan la discusión. El presidente, según la ley colombiana, puede revelar información reservada si lo exige la seguridad nacional. (…) Enfoquen la discusión en el lugar correcto. No la desvíen para ocultar la gravedad de lo sucedido. Su deber es con la verdad, no con encubrir los crímenes del poder”, afirmó Petro.

El mandatario también aclaró su postura frente a la Agencia Israelí contra el Lavado de Dinero (IMPA): “No he hecho ningún pacto con IMPA, pero estoy dispuesto a colaborar con ellos en su lucha, que también es nuestra, a pesar de mis diferencias con su gobierno. La ley me permite comunicar el contenido de su carta en beneficio de toda la ciudadanía colombiana”.

Petro, además, reiteró su denuncia sobre la adquisición del software por parte del gobierno del expresidente Iván Duque:

“Hoy sabemos que, con dinero de dudosa procedencia, altos funcionarios del gobierno y de la Policía compraron un software para violar inconstitucionalmente los derechos de los ciudadanos y atentar contra la vida de los jóvenes que solo querían protestar. Tal vez también lo usaron para espiar durante meses las reuniones del principal partido de oposición: el mío.”

No evadan la discusión.



El presidente por ley colombiana puede revelar toda información reservada si lo impone la seguridad nacional.



Hoy sabemos que con dineros oscuros altos funcionarios del gobierno y de la policía compraron un software para inconstitucionalmente violar los… https://t.co/4a2lQQj4qk — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 9, 2024

Finalmente, Petro aseguró que tiene la intención de contratar un servicio especializado que permita detectar el software Pegasus en los dispositivos de los ciudadanos.

“Estoy buscando contratar un servicio especializado que detecte rastros de infección del software ‘Pegasus’ en los teléfonos de la ciudadanía. Toda persona que sospeche de una intervención ilegal de su teléfono podrá consultarlo en la plataforma que implementaremos. Invito a los jóvenes que estuvieron cerca o contactaron a líderes juveniles desaparecidos o fallecidos durante las protestas a que utilicen estos servicios”, concluyó.