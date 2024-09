Alexis Play, el resultado de mezclar chirimía con otros géneros como el hip hop

En dialogo con Pacífico Es Más, Ángel Alexis Ríos Valencia ‘Alexis play’, nos habló de su llegada ‘casi que accidental’ a la música, se refirió a su legado y lo que ha significado para él cantar sobre su territorio y las comunidades que representa o con las que se siente identificado.

“Mi idea era que iba a ser ingeniero, tiempo después me vi involucrado haciendo rap, además de distintos géneros, colaborando con otros artistas y esto hizo que llegara a este camino de donde ya no pude salir más nunca y me siento feliz de haberme quedado. Soy el resultado de la música tradicional de Chocó, tuve unos mentores increíbles como los maestros: Constantino Herrera y Constantino Herrera JR, quien ha sido mi mentor por mucho tiempo. Además de mi cercanía con Cecilio Lozano y el mismo Alexis Lozano”, afirmó.

Alexis se refirió aquí en Pacífico Es Más a su vínculo con la agrupación ChocQuibTown, “Tostao y yo hablamos de esto en el año 1998, aunque yo ya llevaba varios años haciendo música por mi cuenta. Ya hacía conciertos y andaba como solista. Mi propósito siempre ha sido proponer música, no me ha gustado estar detrás de la tendencia de la música comercial, me siento tranquilo con eso porque he tenido toda la libertad, sin afán de crear mi estilo”.

En cuanto a lo que ha implicado su trayectoria, Alexis Play aseguró que no ha sido fácil “ser músico negro en Colombia, haciendo música desde la negritud, llevando estos temas le agrega un grado de dificultad. A lo que se le agrega el hecho de ser independiente y no tener un sello. Tratar de financiar todo desde el propio bolsillo y de hacer que la música dé no es tan sencillo”.

Alexis Play cumplió recientemente 25 años de carrera musical y en medio de este diálogo reveló que está terminando un nuevo disco, el cual se lanzará el 30 de septiembre y del que desde este viernes 13 se darán a conocer canciones.

Reviva el episodio completo a continuación: