“Muchos lo hacen”: ciudadana sobre trampa en permiso para evadir pico y placa en Bogotá

Bogotá

En diálogo con La W, la ciudadana Lorena Martínez compartió su testimonio personal sobre cómo los tramitadores en Bogotá están sacando permisos reales con información falsa de discapacidad para que los conductores puedan evadir el pico y placa y logren movilizarse por la ciudad sin ningún tipo de restricción.

Según reveló La W, este esquema funciona a partir de un certificado expedido por el tramitador con el cual, proporcionando información falsa (como una discapacidad inexistente), se les permite presentarlo ante la Policía de Tránsito en caso de ser detenidos. Este permiso tendría un valor muy inferior al que tiene el Pico y Placa Solidario, la medida implementada por la Alcaldía de Bogotá para que ciertos vehículos sean exentos de la medida de pico y placa a través de la inscripción y el pago de un precio público.

Martínez, una de las ciudadanas que adquirieron estos permisos a través del trámite irregular, contó en La W cómo logró conseguir un permiso de discapacidad sin cumplir con los requisitos para ello.

“Yo trabajo en San Andresito y me dijeron que hay la posibilidad de comprar el pico y placa, obviamente mucho más barato, por un año (…) solamente me dijeron que tenía que pasar los papeles de mi carro y que ellos se encargaban de hacer todo el proceso”, relató.

Así, Martínez reconoció que, pese a no tener que transportar a ninguna persona en condición de discapacidad, le cobraron $1′700.000 por este permiso que tiene una vigencia por un año.

Sobre cómo circula por la ciudad con este permiso de discapacidad sin tenerla, la conductora relató: “Yo salgo en mi vehículo, hago mis vueltas y viajo (…) (cuando me detienen) solamente me piden la licencia de conducción, la tarjeta de propiedad, que el vehículo tenga su SOAT y su revisión tecnicomecánica al día y verifican que realmente tenga el permiso de pico y placa, pero no me verifican nada más. Me dejan seguir como si nada”.

“He conocido a muchísimas personas que lo hacen y, por eso mismo, yo misma me arriesgué a hacerlo por economía. No ha pasado a mayores ni he tenido ningún inconveniente con el permiso”, indicó.