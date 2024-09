Petro arremete contra Trump por señalamientos del expresidente a haitianos: es terrorismo

Desde Chicago, en medio de la Conferencia Internacional ‘Salvemos el Planeta: un Nuevo Orden Mundial con Justicia, Cambio Climático, DD.HH. y Paz’, el presidente Gustavo Petro arremetió contra el expresidente y actual candidato presidencial estadounidense, Donald Trump.

Petro lo calificó de terrorista por los señalamientos que Trump ha hecho contra la población haitiana en Estados Unidos, tras la publicación de videos en los que, al parecer, se muestra a haitianos alimentándose de animales domésticos.

“El candidato Trump difunde masivamente esos videos bajo la etiqueta de que los haitianos se están comiendo los animales domésticos de los ciudadanos norteamericanos. Esto genera violencia directa contra los haitianos: ¡eso no se hace! No se hace por varias razones. Yo mismo he sido víctima de ese tipo de manipulaciones por parte del mismo candidato. Durante mi campaña, él habló de mí y me calificó de terrorista. Eso sí es terrorismo. No se puede fomentar el odio utilizando la xenofobia contra un pueblo extranjero, porque eso es lo que hacía Hitler con el pueblo judío”, expresó el mandatario.

Petro insistió en que, aunque no debería inmiscuirse en asuntos políticos internos de otro país, lo hace para expresar su voz ante un pueblo que, en sus palabras, “dio la independencia a Colombia y protagonizó la revolución más grande del mundo”.

Finalmente, el mandatario le pidió al canciller Luis Gilberto Murillo que haga las gestiones necesarias para que pueda visitar Haití y llevar a cabo una reivindicación histórica.

Esto dijo el presidente Gustavo Petro sobre Donald Trump