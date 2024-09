“Siempre hay que recordar que en vez de matar hay que hablar”: Gustavo Petro

Desde el departamento del Huila, el presidente Gustavo Petro se dirigió a los colombianos en una nueva alocución en caminada a rechazar los ataques de los que ha sido víctima él y su familia desde diferentes frentes y también a insistir en la necesidad de la unidad de los colombianos en torno a un Acuerdo Nacional.

“(…) Esa insultadera y grosería diaria se debe básicamente a que los propietarios de esos medios, las personas más ricas de Colombia, no están de acuerdo con las políticas que implementa mi Gobierno ni con las reformas que proponemos”,dijo.

Añadiendo, al tiempo, que “en lugar de argumentar de frente y debatir, usan sus medios para la bajeza y el insulto a mi persona y mi familia. Que bien que salieran al debate. El debate de frente ha sido mi costumbre, y debe ser una costumbre de la sociedad. En muchas regiones de Colombia, cuando un pobre se enfrenta a otro pobre, cuando un joven negro se enfrenta a otro joven negro, siempre hay que recordar que en vez de matar hay que hablar”, dijo el mandatario

Ante esto, el jefe de Estado colombiano insistió en que en el país hay diferentes alternativas que lleven a Colombia a cambiar el rumbo de la historia

“Hay tres alternativas para Colombia: volver al fusilamiento de miles de jóvenes, centenares de masacres, y sangre por doquier; o imponer los cambios a la fuerza; o lograr la paz dialogando y logrando que los cambios que necesita el pueblo se hagan de forma dialogada y tranquila. Yo prefiero la última opción y por eso he convocado hace dos años a un Acuerdo Nacional”, comentó.

Además, subrayó que, “mientras gentes poderosas buscan lo peor: tumbarme o matarme, como dicen, nosotros tendemos la mano y les decimos que no repitan la historia trágica de Colombia. Nos merecemos otra historia y otra suerte”, puntualizó.

En ese mismo discurso, el mandatario reiteró las amenazas que existen contra su vida y por eso aseguró que los colombianos que lo apoyan no lo dejarán caer.

“A pesar de estos éxitos relativos, las reformas y las políticas públicas que implementamos han llevado a un grupo poderoso y sectario a pensar en magnicidios, hoy denunciados por el mismo embajador de los Estados Unidos en Colombia, y, a buscar, con artificios y manipulaciones jurídicas, tumbar al presidente elegido por los colombianos”, contó.

Agregó: “para el asesinato quieren usar venenos o volquetas llenas de explosivos a mi paso, francotiradores. Para tumbar al Gobierno buscan un golpe parlamentario, una votación en la comisión de acusaciones de la cámara de representantes.(…) Millones de personas no permitirán el golpe de las corbatas, y por eso, porque conozco a mi pueblo y la historia de Colombia le digo a esas corbatas, no sean ignorantes, no violenten el país, es el momento de hablar sin rodilleras. No es matar, es hablar ”, agregó.

Petro también salió en defensa de su Gobierno y una vez más invitó a los ciudadanos a salir a las calles.

“Cuando ustedes votaron por mí fue para cambiar eso. En el camino del cambio aparecen poderes inmensos estatales, sociales o políticos, tratando de impedirlo. Nos acorralan a veces, nos amenazan, nos derrumban decretos, paralizan por meses los proyectos de ley. Pero insistimos y avanzamos. Solo con usted activo o activa, en las calles, en las redes, sin silenciarnos, avanzamos. A veces hay pereza o desánimo, pero Colombia solo nació, y creció con su pueblo luchando”, agregó.

Por último, el mandatario defendió las reformas que se han planteado que buscan cambios profundos en el país.