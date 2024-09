Camioneros envían dura respuesta a Fasecolda por idea de no asegurar vehículos del paro

Recientemente, el presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), Gustavo Morales, advirtió que “a camiones que bloquearon vías en el paro pasado no se les venderían más seguros”.

Estas declaraciones desde luego no cayeron bien en el sector transportador de carga del país, pues han asegurado que este tipo de pronunciamientos no ayudan de ninguna forma al desarrollo y avance del sector y de Colombia.

Ante el escenario, el presidente de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), Anderson Quiceno, confirmó en entrevista con W Radio el malestar que generaron las declaraciones del presidente de Fasecolda, las cuales calificó como desafortunadas.

Además, el líder gremial del transporte de carga le hizo una exigencia al presidente de los aseguradores: “Le pedimos que nos entregue el listado que él tiene, o cómo identificaron a los camiones que estaban bloqueando. De una u otra manera, salimos de una crisis por los bloqueos a nivel nacional ante el incumplimiento del Gobierno y entramos a otra, por los bloqueos de diferentes comunidades que son hasta 14 o 17 al día”.

En ese sentido, Quiceno aseguró que las palabras del presidente de Fasecolda “duelen en el sector camionero”, pues su gremio considera que “estigmatiza mucho más y polariza toda la situación de problemas estructurales que tiene este sector”.

Además, los camioneros aseguraron que buscarán tener acercamientos por vía escrita con Fasecolda, generando copia a la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría. Según la ACT, con esto se busca que sean las autoridades quienes tengan conocimiento de los datos que dice tener el gremio asegurador, alegando que son ellas las que deben manejar ese tipo de información.

Quiceno agregó que anuncios como el que ha hecho el presidente de Fasecolda deben “tener unos datos muy creíbles por los que prácticamente vuelve ilegales a los camioneros del país”, puesto que “los únicos que pueden decretar ese tipo de ilegalidad son los jueces de la República o las normas que ya están establecidas”. En ese sentido, consideró que la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación deben “entrar a terciar en esta situación y darles tranquilidad a las bases camioneras”.

Por otro lado, la ATC recordó que el parque automotor de carga de Colombia está compuesto por unos 427.000 vehículos y que ese universo “no se puede estigmatizar porque 500 vehículos participaron en un paro camionero”, considerando que esa cifra de vehículos es capaz de lograr un bloqueo nacional.

Por eso, reiteró que son las autoridades competentes quienes deben definir si la protesta de los transportadores fue ilegal, una situación que considera que no le corresponde al presidente del gremio asegurador ni está dentro de las funciones.

En cuanto a los vehículos que circulan en Colombia sin seguros u otras documentaciones exigidas por ley, el presidente Quiceno recordó que, de los 427.000 vehículos de carga que hay en el país, “152.000 son vehículos pesados, es decir, de más de 10.5 toneladas”. Por eso, pidió que se demostrara cuál de esos vehículos no tienen seguros, “porque Fasecolda no ha sido capaz de demostrar cuáles son las motos que no tienen seguros y todavía están andando por ahí, que es el principal actor con el que nosotros tenemos accidentalidad”.

Finalmente, el gremio camionero dejó claro que, en caso de que las palabras de Fasecolda se conviertan en una realidad, los transportadores de carga del país deberán entrar a defenderse. No obstante, aclaró que, en vez de buscar confrontaciones, se deberían lograr alianzas gremiales pensando en el desarrollo de Colombia.

