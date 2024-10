¿Cuáles son las becas a las que puede acceder en la Fuerza Aérea Colombiana?

Al terminar la educación media o bachiller muchos jóvenes aspiran ingresar a las Fuerzas Armadas de Colombia en alguna de sus más importantes ramas como el Ejército Nacional, la Armada Nacional o la Fuerza Aérea, esta última tiene la Escuela de Suboficiales Capitán Andrés M. Díaz, la Escuela de Postgrados y la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”.

La Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez” fue fundada por medio de la Ley 126 de 1919 y actualmente se encarga de la formación de futuros oficiales de la Fuerza Aérea Colombia por medio de los programas que se encuentran disponibles AQUÍ. Así mismo, cuenta con diversos beneficios para los aspirantes por medio de becas que incentiven la motivación militar en cada estudiante.

¿Cuáles son las becas?

Ascenso al grado de alférez: en caso de que el cadete ascienda al cargo de alférez con un promedio estandarizado igual o superior a 4.3 en el curso de oficiales No. 96, la escuela le asignará una beca sobre el valor del semestre del 90 %. Si el estudiante desea continuar con dicho beneficio, deberá mantener un promedio de 4.0 para el curso regular de Oficiales No. 95 y 4.3 para el curso regular de Oficiales No. 96.

Primer puesto: si el alférez o cadete obtiene un promedio total en el semestre cursado igual o superior a 4.3 y logrando así el primer puesto general de su curso, la escuela le otorgará una beca del 100 % sobre el valor del siguiente semestre académico.

Programa de formación militar: en caso de que el cadete o alférez logre el primer puesto general con un promedio semestral igual o superior a 4.3 en el programa, la escuela le cederá una beca del 100 % sobre el valor del siguiente semestre académico.

Programa de Formación Académico: el alférez o cadete deberá obtener un promedio semestral igual o superior a 4.3 con el primer puesto general dentro del programa, de este modo la escuela le otorgará una beca del 100 % sobre el costo del siguiente semestre académico.

Medallas:

En caso de que el Alférez o el Cadete se haya destacado mientras realzaba su servicio militar obteniendo la Medalla Militar “Soldado Juan Bautista Solarte Obando” , la escuela le brindará una beca inicial para el primer semestre del 100 % y una del 75 % para los semestres siguientes durante su formación académica. En caso de que el estudiante mantenga un promedio igual o superior a 4.3 se le dará un aumento a la beca para completar el 100 % en los siguientes semestres.

, la escuela le brindará una beca inicial para el primer semestre para los semestres siguientes durante su formación académica. En caso de que el estudiante mantenga un promedio igual o superior a 4.3 se le dará un aumento a la beca para en los siguientes semestres. Si el alférez o cadete obtuvo el primer puesto general en el curso de formación de Oficiales ganado la Medalla a la Virtud “Capitán José Edmundo Sandoval”, podrá acceder a una beca del 100 % sobre el valor del siguiente semestre académico.

Competencia individual: los Alféreces o Cadetes que participen en una competencia deportiva individual y obtengan el primer puesto o una medalla de oro en las competencias que están avaladas por la FECODEMIL, además de obtener un promedio igual o superior a 4.0 podrán acceder a una beca del 100 % sobre el valor del siguiente semestre académico.

Competencia en equipo: los alféreces o cadetes que obtengan el primer puesto o medalla de oro en una competencia en equipo que este avalada por la FECODEMIL, además de cumplir con el promedio estandarizado en el semestre igual o superior a 4.0, tendrán el beneficio de una beca del 100 % sobre el valor del siguiente semestre académico.

Trayectoria: esta beca se otorga a los Alféreces o Cadetes que cumplan los requisitos del Estatuto de Investigación de la escuela, acumulando 100 puntos en los incentivos de la trayectoria investigativa y obteniendo un promedio semestral igual o superior a 3.8. Deberá tener en cuenta que la escuela establece los siguientes porcentajes:

El curso 95 puede acceder a una beca del 20 % sobre el valor del semestre académico.

puede acceder a una beca del 20 % sobre el valor del semestre académico. El curso 96 y posteriores podrán obtener una beca del 50 % sobre el valor del semestre académico.

Hijos del personal militar: los cadetes que sean hijos de oficiales, suboficiales o del personal orgánico de la Fuerza Aérea, tendrán una beca del 50 % sobre el valor del semestre académico, sin embargo, si el estudiante desea mantener dicho beneficio deberá mantener un promedio igual o superior a 4.0 en los semestres posteriores.

Monitores: los alférez o cadetes que hayan sido elegidos al inicio del semestre por el Comité Curricular por medio del Reglamento de Formación Integral y legalizados por la escuela, teniendo en cuenta que la intensidad de este puesto es del 20 % de la asignatura, podrá acceder a una beca del 30 % sobre el valor de siguiente semestre académico.

Vuelo Primario: el Cadete que obtenga el primer puesto general del curso Vuelo Primario podrá obtener una beca del 100 % sobre el valor del siguiente semestre académico.

Reservista: los alférez o cadetes que hayan prestado servicio militar de manera obligatoria de acuerdo con lo establecido en la Ley 1861 del 2017, al escuela le cederá de manera automática una beca del 30 % sobre el valor del semestre académico al que va a ingresar.

¿Cómo acceder a las becas?

Los interesados que cumplan con los requisitos que determina la escuela sobre cada una de las becas, deberá tener en cuenta que el Comité Académico es el único avalado para determinar la validez de cada solicitud y en caso de ser retardado en su ascenso o tener algún caso abierto en proceso frente a la escuela EMAVI, no podrá acceder a ninguna de las becas, aunque cumpla a cabalidad con los requisitos.

Adicionalmente, el reglamente de becas de la escuela establece en el articulo 7, que ningún tipo de beca es acumulable por lo tanto si al Alférez o el Cadete obtiene una o más becas en un mismo semestre académico, se le aplicará el beneficio únicamente la que corresponda al porcentaje más alto.

¿Cómo perder la beca?

Los beneficiarios de alguna de las becas que recaigan en una de las causales de perdida establecidas por la escuela EMAVI, tendrán el retiro automático del beneficio que se le había otorgado.

Los casos especiales de perdida son los siguientes: