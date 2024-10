EE.UU. y Corea del Sur confirmaron la presencia de militares norcoreanos en Rusia

El Pentágono dijo este miércoles 23 de octubre por primera vez tener constancia de la presencia de tropas norcoreanas en territorio ruso, al tiempo que el Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) surcoreano estimó en unos 3.000 el número de soldados enviados ya por Pyongyang a la Federación Rusa, donde estarían recibiendo instrucción para unirse a las tropas del Kremlin que luchan en Ucrania.

La posible entrada de Corea del Norte en la guerra de Ucrania aportando personal en las filas rusas ocupa desde hace días un lugar central en los discursos del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que en su última alocución a la nación pidió a sus aliados que tomen medidas concretas y urgentes para disuadir a Pyongyang de implicarse directamente en el conflicto.

“Está claro que a Pyongyang, igual que a Moscú, no le importa la gente y no valora la vida humana. Pero todos nosotros en el mundo estamos igualmente interesados en poner fin a la guerra, no en prolongarla. Es por eso que debemos parar a Rusia y a sus aliados juntos”, dijo Zelenski el martes por la noche.

El presidente ucraniano mostró su frustración por la ausencia de decisiones efectivas para frenar la escalada que a juicio de Kiev y de sus principales aliados supondría el despliegue de tropas de Corea del Norte, que según las autoridades ucranianas ya ha enviado a instructores a los territorios que Rusia ocupa en Ucrania para que el Ejército ruso pueda utilizar los misiles balísticos que recibe de Pyongyang.

“Si Corea del Norte puede intervenir en la guerra en Europa, está claro que la presión sobre ese régimen no es suficiente”, dijo también Zelenski, que afirmó tener información de que Rusia trabaja en la creación de dos brigadas que podrían estar formadas por 6.000 soldados norcoreanos cada una.

La inteligencia surcoreana aseguró el pasado 18 de octubre que Corea del Norte ha decidido enviar a Rusia para que se incorporen a las tropas del Kremlin que luchan en Ucrania a 12.000 soldados del país comunista, que no participan en un conflicto activo desde que se firmara hace más de setenta años el armisticio que puso fin a la Guerra de Corea (1950-1953).

Entre las reacciones de aliados de Kiev a las informaciones sobre el despliegue de militares norcoreanos en Rusia destaca la del Reino Unido, que a través de su Ministerio de Exteriores ha condenado “en los términos más enérgicos” los envíos de armas norcoreanas al Ejército del Kremlin y la supuesta contribución de Pyongyang al esfuerzo de guerra ruso con soldados.

Mientras, Alemania convocó este miércoles 23 de octubre al encargado de negocios de Corea del Norte en el país para trasladarle su preocupación por la escalada que supondría la entrada de militares norcoreanos en el conflicto.

En su discurso de anoche, el presidente Zelenski agradeció a quienes han condenado la creciente implicación de Pyongyang en la guerra al lado de Rusia, pero agregó que Ucrania espera “una respuesta firme, concreta” de la comunidad internacional. “Esperemos que no sólo en palabras”, remachó Zelenski.

Al confirmar la presencia de tropas norcoreanas en Rusia, el secretario de Defensa de EEUU calificó el mero despliegue en suelo ruso de escalada “muy grave” y añadió que “está por verse” qué están haciendo exactamente y con qué fines concretos se entrenan.

También está por ver la efectividad de los norcoreanos en combate y si tienen disposición a luchar.

Según afirmaron fuentes de la inteligencia militar ucraniana esta semana, 18 de los 40 militares norcoreanos que habían instruido a soldados rusos en el uso de globos para fines militares, mientras recibían formación en tácticas de infantería moderna en el óblast de Kursk, dejaron sin permiso el lugar que se les había asignado al no recibir órdenes ni comida durante varios días.

Independientemente del impacto que acabe teniendo en la guerra, el envío de soldados norcoreanos a Rusia es percibido en Ucrania como otra consecuencia de la debilidad y la falta de determinación occidental a la hora de apoyar a los países amigos que podría servir de precedente para que otros socios de Rusia como Irán se animen a enviar también soldados a cambio de favores rusos en otros campos.

“Algunos proyectos de líderes europeos son tan exitosos que acaban siendo implementados por otros”, dijo el martes de forma sarcástica en sus redes sociales uno de los asesores más mediáticos del presidente Zelenski, Mijailo Podoliak.

“Así, en vez de soldados franceses han aparecido en Ucrania soldados norcoreanos con el Ejército ruso”, agregó Podoliak en referencia a los planes nunca concretados del presidente francés, Emmanuel Macron, de enviar militares franceses a Ucrania para ayudar a Kiev en una guerra que calificó de “existencial para Europa y para Francia”.