Las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos se perfilan como una contienda significativa entre dos figuras políticas prominentes: Donald Trump, quien ocupó la presidencia entre 2017 y 2021, es conocido por su estilo de liderazgo directo y su enfoque en políticas nacionalistas. Su campaña para 2024 se centra en la restauración de la economía estadounidense y un endurecimiento de las políticas migratorias. Con un sólido apoyo en la base republicana. La polarización que genera su figura lo convierte en un candidato formidable, capaz de movilizar a un electorado leal.

Por otro lado, Kamala Harris, quien hizo historia en 2020 al convertirse en la primera mujer, así como en la primera persona de ascendencia afroamericana e india, en ocupar el cargo de vicepresidenta. Su carrera política ha estado marcada por su compromiso con temas como la justicia social, la equidad económica y la lucha contra el cambio climático. Anteriormente, Harris fue fiscal general de California y senadora, donde ganó reconocimiento por su defensa de políticas progresistas y su enfoque en la reforma del sistema judicial.

¿Cómo funciona el sistema electoral en Estados Unidos?

El sistema electoral de Estados Unidos se basa en el Colegio Electoral, un mecanismo que asigna un número determinado de votos electorales a cada estado, proporcional a su población. En total, hay 538 votos electorales, y un candidato necesita al menos 270 para ganar la presidencia. Esta estructura significa que los estados más grandes, como California y Texas, tienen más influencia en el resultado final. Además, algunos estados son considerados “estados clave” o “swing states”, ya que pueden votar por candidatos de ambos partidos en diferentes elecciones, lo que les otorga una importancia significativa en la carrera presidencial.

¿Cuáles son las probabilidades de que Trump gane en Florida, Texas o California?

Entre los estados más relevantes en estas elecciones se encuentran California, Texas y Florida. California, con 55 votos electorales, tiene una inclinación demócrata y se espera que respalde a Kamala Harris. Texas, con 38 votos, ha sido históricamente republicano, por lo que se espera su apoyo a Trump. Florida, que otorga 29 votos, es un estado crucial donde las encuestas muestran una competencia reñida.

Según las encuestas, las probabilidades de que Donald Trump gane en estos estados son mixtas. En Florida, encuestas de University of North Florida, The New York Times y Marist College sugieren que Trump tiene una ventaja de aproximadamente 7 puntos, otorgándole un 51% de probabilidad de ganar.

En Texas, The New York Times, Marist College, Emerson College realizaron las encuestas y la situación es similar, con Trump nuevamente liderando por 7 puntos, lo que también deja a Trump con un 51% de probabilidad de éxito.

En contraste, California presenta un panorama más desfavorable para Trump, según encuestas del University of California Berkeley Institute of Governmental Studies y Emerson College, la democrata lleva la delantera con una media de 22 puntos, dándole un 65% de probabilidad de victoria a Harris en este estado.