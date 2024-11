Cuál multa es más cara en Colombia: Estacionar en lugar prohibido o pasar semáforo en rojo

Para muchos, conducir es algo divertido y hasta terapéutico, sin embargo, al momento de hacerlo, no todos son conscientes de evitar cometer infracciones que los llevan a hacerse responsables de multas económicas muy altas, o incluso, tener líos con la licencia de conducción o la inmovilización del vehículo.

Si bien los conductores deben conocer el Código de Tránsito de la Policía, Ley 769 de 2002, hay quienes a la hora de transitar por las diferentes vías del país lo olvidan o esperan no ser sorprendidos por un agente de tránsito.

No obstante, en la actualidad, existen múltiples formas de conocer si una persona incumple dicha normativa o no, como las cámaras fotomultas, las cuales están repartidas a lo largo y ancho de Bogotá, así como en los semáforos o zonas en las que no se puede parquear.

Algunas de las multas más comunes, en lo corrido del 2024, son conducir sin la licencia de conducción, conducir con la licencia de conducción vencida, parquear en sitios no permitidos, no portar el SOAT o pasarse los semáforos en rojo.

¿Cuál es la multa por pasarse un semáforo en rojo?

Muchos conductores creen que pasarse un semáforo en rojo ante la ausencia de un agente de tránsito no le acarreará multas, sin embargo, las cámaras fotomultas están en funcionamiento precisamente en los semáforos.

Además, las autoridades señalan que pasarse un semáforo en rojo no solo es el incumplimiento de la norma y será castigado con una multa, sino que también puede provocar accidentes.

Siendo así, el Código Nacional de Tránsito, la estipula como una de las infracciones más graves, tipo D. Es decir que puede llevarse una costosa multa y hasta la inmovilización del vehículo.

Se trata de la infracción D04 del Código: “No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de “PARE” o un semáforo intermitente en rojo”. El incumplimiento de esta, es equivalente a una multa de 30 SMLDV, que para 2024 corresponden a $1′300.000.

Tenga en cuenta que según la norma, para el caso de las motas que crucen el semáforo cuando no deben, se les inmovilizará el vehículo hasta que cancelen la sanción.

¿Cuál es la multa por estacionar en lugar prohibido?

A lo largo y ancho del país existen varios puntos en los que se ve la tan conocida señal de tránsito que indica que está prohibido parquear, sin embargo, varios conductores suelen ignorarla y estacionan sin importarle la obstaculización que pueden generar en la vía.

Según el artículo 127 del Código Nacional de Tránsito, las autoridades podrán bloquear o retirar el vehículo con una grúa en caso de sorprenderlos mal parqueados. Pero no solo se trata de la inmovilización y la llevada a patios.

Adicionalmente, el conductor deberá pagar una multa de $650.000 para 2024, tal y como lo indica la codificación C.2. del Artículo 131 de la Ley 769 de 2002 modificado por el Art. 21 de la Ley 1383 de 2010: “Será sancionado con multa equivalente a 15 SMDLV el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que estacione un vehículo en sitios prohibidos”.