Beyoncé, Taylor Swift y Billie Eilish están entre las nominadas al Grammy de álbum del año

‘Cowboy Carter’, de Beyoncé; ‘The Tortured Poets Department’, de Taylor Swift; ‘The Rise and Fall of a Midwest Princess’, de Chappell Roan, y ‘Hit Me Hard and Soft’, de Billie Eilish, fueron nominados a álbum del año para la 67 edición de los Grammy, que se celebrará el próximo 2 de febrero en Los Ángeles.

El resto de aspirantes a esta categoría son ‘Short n’ Sweet’, de Sabrina Carpenter; ‘Djesse Vol. 4′, de Jacob Collier; ‘New Blue Sun’, de André 3000, y ‘Brat’, de Charli XCX.

En marzo, Beyoncé publicó ‘Cowboy Carter’, con el que se adentró profundamente en la música country como parte de un proyecto que propone resaltar las contribuciones olvidadas de pioneros negros en la historia musical de Estados Unidos.

Gracias a ‘The Tortured Poets Department’, Taylor Swift logra un nuevo hito en su carrera al convertirse en la artista más nominada en esta categoría superando a Barbra Streisand.

La cantante fue una de las protagonistas de la última edición de estos premios después de haber hecho historia como la primera artista que consigue cuatro estatuillas en el apartado de álbum del año.

Artistas como Chappell Roan y Sabrina Carpenter competirán con estas leyendas de la música pop gracias a sus álbumes que las convirtieron en las nuevas promesas del pop en inglés.

Carpenter lanzó el sexto álbum de su carrera bajo el nombre ‘Short n’ Sweet’, del que se desprende el éxito ‘Espresso’ que la llevó a la cima de las listas de música estadounidense. Mientras que Roan se sumó a la lista de nominados gracias a su álbum debut ‘The Rise and Fall of a Midwest Princess’.