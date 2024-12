¿Golpe blando al Ejército? Excomandante denuncia están debilitando la inteligencia

La W conoció en exclusiva el testimonio del coronel John González Reyes, quien pertenece al Ejército Nacional y señala un debilitamiento.

En el relato, el oficial lanza acusaciones contra el coronel en retiro, Juan Carlos Mazo, quien es el actual director de Indumil y quien ha sido clave según testimonios para asesorar ministro de Defensa, Iván Velásquez, en temas de inteligencia, dado su pasado en la institución.

González acusa al coronel (r) Juan Carlos Mazo de estar propinando un “golpe blando” a la inteligencia del Ejército Nacional. Por eso, lo señala de usar el poder que tiene de “forma abusiva para sus intereses personales, y cobrarse una deuda, no haber sido considerado para curso a General años atrás”.

“En el año 2022 y 2023, fui descubriendo en lo que se ha convertido, y a quien sugiero como el principal gestor para el Golpe Blando al Ejército Nacional, a espaldas creo yo, del señor ministro. De este coronel ya no queda nada de la persona, oficial de infantería y luego de Inteligencia, el cual conocí como alumno en la Escuela Militar desde cadete en 1995, siendo mi comandante de pelotón, y estando yo próximo a escoger arma o especialidad, nos incentivó con otros compañeros para seleccionar Inteligencia Militar”.

Según el coronel González, recibió el mando de Contrainteligencia del Ejército en octubre de 2022 “y a final de ese mismo año, Juan Maso llega en paracaídas como asesor personal del ministro de Defensa, cuando digo que en paracaídas. Me refiero a que no perteneció a la coalición del Pacto Histórico, ni tampoco lucho con sus banderas en campaña presidencial, pero si está deleitándose de gran poder a costillas de los que sí se desgastaron y participaron en campaña política”.

Pero lo más grave, asegura el coronel, es que Mazo estaría entregando información inexacta al Gobierno Nacional.

“Aproximadamente en la primera semana de diciembre de 2022, al señor ministro de Defensa le llegan con una información (en mi opinión traída de los cabellos, un tanto temeraria y peligrosa), de que un alto general retirado del Ejército había estado reunido en la mitad del mes de noviembre del mismo año, con dos Oficiales Generales activos en un cantón militar de Bogotá conspirando contra el gobierno nacional y la cúpula militar para que les fuera mal en su gestión”,

“Esta información la envía el señor ministro al Ejército, y desde este nivel se ordena confirmar o desvirtuar; como contrainteligencia logramos demostrar con evidencias que era mentira, los señores Generales activos estaban ocupados haciendo su trabajo con profesionalismo; sólo una mala persona con intenciones de atemorizar al nuevo ministro de Defensa y ponerlo a dudar del actuar de nosotros los militares puede inventarse esa información”.

“Por mi cargo a finales de 2022, yo asistía a reuniones de alto mando del Ejército, y noté la primera influencia de este personaje asesor del ministro, contrariando a los mandos militares (por obvias razones esto causaba molestias), es el caso de la reorganización de la Inteligencia Militar que por orden del mando institucional nos encontrábamos desarrollando junto al señor Brigadier General de Inteligencia Óscar Vera”.

Además, el ex comandante de la Contrainteligencia del Ejército señala que es tal el poder de Mazo que incluso se reunía con personal militar, sin ningún tipo de protocolo ni autorización, ya que, aunque fue militar, actualmente es un civil.

“Pasaron tres semanas para yo reunirme con el asesor personal del señor ministro, aproximadamente el día 15 de febrero de 2023, junto al señor General Óscar Vera, reunión llevada a cabo en el tercer piso sala de reuniones del Ministerio de Defensa; allí Juan Mazo nos invitó que lo acompañáramos en su esfuerzo de mantener la actual organización de Inteligencia Militar, es decir, en contravía del mando del Ejército;

“Mazo le exigía al general Vera que no debía reorganizar la Inteligencia, pero mi general Vera le informaba que eran instrucciones del Comando del Ejército, y que nosotros como comandantes también estábamos de acuerdo; este tema era necesario para ser más práctico los procedimientos de planeación, recolección, análisis, producción y difusión de inteligencia de acuerdo al nivel de la amenaza en el país, pero Mazo insistía que no debía cumplirse la reorganización, y que él no iba a permitirlo; igualmente nos habló sobre los nombres de militares activos y retirados que él consideraba integraban los tres grupos de poder que estaban dividendo a la inteligencia militar del Ejército, la reunión duró aproximadamente una hora”.

Según el coronel González, nunca se oficializaron ante el comandante del Ejército las reuniones con el coronel Mazo para temas institucionales.

“Parece ser que Mazo hasta ahora no quiere que haya más Generales de Inteligencia en el Ejército, le ha estado haciendo mucho daño al Ejército de los colombianos, aprovechándose de la confianza y poder que le cedió el señor ministro”.