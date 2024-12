“La oposición quiere ser mi juez único”: Petro insiste en que se gesta un golpe de Estado

De cara a la sesión en la que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes votará una recusación en contra del representante Alirio Uribe, uno de los integrantes del trío que indaga al presidente Gustavo Petro por posibles irregularidades en las finanzas de su campaña, el jefe de Estado se pronunció.

Petro insistió en que en su contra se está construyendo un golpe de Estado, una tesis que ha sostenido desde que distintas entidades anunciaron investigaciones por aparentes violaciones a los topes de financiación de la campaña ‘Petro Presidente’, con la que él llegó a la Casa de Nariño en 2022.

“Mañana quieren inhabilitar a Alirio Uribe por que es del Pacto y dicen, siguiendo a (la representante Katherine) Miranda, que quienes me apoyaron no pueden juzgarme. Entonces si pueden juzgarme, como quieren los golpistas, que la oposición sea la única que me juzgue” (sic), escribió en su cuenta de X.

La Comisión de Investigación y Acusación se prepara para votar una recusación presentada por el representante Christian Garcés, del Centro Democrático, con la que el congresista opositor espera apartar del expediente al gobiernista. Ya la Comisión declaró impedida a su vicepresidenta, Katherine Miranda.

Según Garcés, como Uribe es representante por la coalición del Pacto Histórico y lideró su lista en Bogotá, tendría inclinaciones en el proceso. “Además, el representante ha expresado públicamente su respaldo al presidente y su gobierno”, dice la recusación, que alega un presunto conflicto de interés.

En la agenda de la corporación la votación estuvo planificada para el 27 de noviembre, pero su presidente, Leonardo Gallego, la reprogramó. El propio Alirio Uribe anunció, con un comunicado, que esta semana se resuelve su recusación, que, según su criterio, debería desestimarse.

Petro está de acuerdo en que la Comisión mantenga a Uribe en su cargo de investigador. “Alirio no es amigo íntimo mío, solo aliado en la coalición del Pacto”, argumentó en sus redes, alegando que “si la tesis golpista fuese cierta, tendrían conflicto de interés ellos también”.

“La oposición quiere ser mi juez único y quitar la pluralidad de la comisión de acusación, lo cual implica que el perdedor del voto popular puede quitar el voto popular y tumbar el presidente” (sic), manifestó el mandatario, añadiendo que “así se delinea el golpe de estado contra la democracia” (sic).

El jefe del Gobierno aprovechó para referirse a César Lorduy, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) que presentó su renuncia ante el Congreso este lunes, 2 de diciembre. Su renuncia, según fuentes cercanas, estaría sustentada en su intención de postularse a un cargo de elección, como el Congreso.

Para Petro, el exrepresentante a la Cámara es el “autor del prevaricato que inicia el golpe de Estado”. Lorduy presidió el CNE en medio de la formulación de cargos en contra de la campaña ‘Petro Presidente’ y de sus representantes, incluyendo al jefe de Estado, por presuntas irregularidades.

Hasta ahora, el presidente y su defensa han insistido en que el CNE no puede investigarlo, por cuenta de su fuero constitucional, por lo que la corte electoral estaría incurriendo en un “golpe de Estado”. Detrás del alegado golpe estarían, según Gustavo Petro, el exvicepresidente Germán Vargas y el exregistrador Alexander Vega.