Borussia Dortmund goleó 3-0 al Sporting Lisboa en la ida de play offs de Champions

Lisbon (Portugal), 11/02/2025.- Borussia Dortmund`s players celebrates the victory over Sporting CP in the end of their UEFA Champions League soccer match held at Alvalade XXI stadium in Lisbon, Portugal, 11 February 2025. (Liga de Campeones, Lisboa) EFE/EPA/RODRIGO ANTUNES / RODRIGO ANTUNES ( EFE )