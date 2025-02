¿Qué entidad coordina la evacuación de las víctimas ante un tsunami en Colombia? No es la UNGRD

Este martes 11 de febrero hablaron para los micrófonos de La W el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, y Gloria Inés López, quien es experta en tsunamis y pertenece a la Sociedad Colombiana de Geología, quienes descartaron la posibilidad de que en Colombia se produzca un tsunami en la costa Caribe en este momento.

De acuerdo con la página del Ministerio de Ambiente, la UNGRD es el organismo encargado de “dirigir la implementación de la gestión de riesgo de desastres, atender las políticas de desarrollo sostenible, y coordinar el funcionamiento y el desarrollo continuo del sistema nacional para la prevención y atención de desastres”.

Sin embargo, la geóloga López indicó que, si bien la UNGRD tiene un compromiso ante las catástrofes en el país por fenómenos naturales, quien debería liderar la evacuación de las víctimas en caso de un maremoto es la Dirección General Marítima (Dimar). En caso de que ocurra un evento de este tipo, esta entidad debe comunicarse con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres de forma inmediata para que esta última dé aviso a la población.

López también hizo referencia a la información compartida por el presidente Gustavo Petro el sábado 8 de febrero, cuando trinó una supuesta alerta de tsunami en el mar Caribe acompañada de una fuente no oficial.

Tanto la geóloga como el director de la UNGRD aseguraron que dicha información no es cierta y manifestaron que no está bien emitir este tipo de noticias no verídicas y, más aún, cuando la Dimar ya había publicado un comunicado oficial.

El trino que compartió el mandatario se produjo en la tarde del 8 de febrero, tras un momento de magnitud de casi 8 grados en la escala sismológica que generó una alerta de tsunami en el anillo del Caribe, es decir, en países como Costa Rica, Honduras, Cuba, Nicaragua y Colombia.

¿Es probable que ocurra un tsunami en la costa caribe colombiana?

Gloria López también negó la posibilidad de un maremoto en las playas del Caribe colombiano, pues el sismo en esta región ocurrido el pasado 8 de febrero fue por un movimiento lateral. Además, manifestó que hay mayores probabilidades que ocurra un tsunami en la costa Pacífica, donde se forma la zona de subducción, que ocurre cuando dos placas tectónicas chocan y se hunde una debajo de la otra, según el Servicio Geológico Mexicano.

El director de la UNGRD, por su parte, también manifestó que la amenaza de un tsunami es más alta en el Pacífico colombiano, recordando que en la historia del país el mayor evento de este tipo de desastre natural se dio en 1979 en Tumaco y la vulnerabilidad de esta región es mucho más alta que en las zonas del mar Caribe.

¿La Dimar y la UNGRD deben trabajar de la mano en caso de un tsunami?

Finalmente, la geóloga informó que no solo la Dimar y la UNGRD deben comunicarse y ser congruentes al momento de transmitir la información a la población, sino también el Sistema Nacional de Detección y Alerta de Tsunami (SNDAT), que hace parte de la Unidad Nacional de Riesgos y Desastres, junto con el Servicio Geológico Colombiano.

Estas entidades son las que deben coordinar muy bien el proceso protocolario para generar un aviso al público.