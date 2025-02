Intervienen nido de iguanas en el barrio Bonanza, en Montería

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) informó sobre una significativa intervención realizada en el barrio Bonanza, donde se descubrieron aproximadamente 500 huevos de iguana durante labores de limpieza en un lote.

“Ante este hallazgo, la CVS desplegó inmediatamente un equipo especializado compuesto por biólogos y veterinarios expertos, quienes evaluaron la situación y confirmaron la presencia de múltiples madrigueras con nidos de iguana”, sostuvo la autoridad ambiental.

“Es fundamental indicar que las iguanas, como especies ovíparas, depositan sus huevos en el ambiente para su desarrollo. Estos son extremadamente sensibles a la manipulación, y factores como el movimiento, la exposición directa al sol o cualquier alteración del vitelo pueden comprometer significativamente su viabilidad”, puntualizó.

Frente a este tipo casos, la CVS destacó que “es completamente normal que las iguanas construyan estas madrigueras durante su período de reproducción. Este comportamiento natural forma parte de su ciclo reproductivo y es esencial para la supervivencia de la especie”.

En ese sentido, se hizo el siguiente llamado a la comunidad:

* No manipulen los nidos o huevos encontrados.

* Notifiquen inmediatamente a la CVS al número: 3114396301

* Permitan que las autoridades ambientales realicen el debido cercado y protección del área

“Estas medidas son cruciales para garantizar el proceso natural de embriogénesis en el sitio original del nido, maximizando las posibilidades de supervivencia de las crías”, puntualizó.

Tráfico de huevos de iguana podría conllevar a prisión de hasta 135 meses y es considerado una práctica cruel con la fauna:

Desde la Universidad de Córdoba se advirtió que “el comercio de huevos de iguana puede terminar con pena de prisión de hasta 135 meses, a partir de la tipificación del delito de tráfico de fauna y de hasta 36 meses cuando se tipifica el maltrato animal, además de multas de hasta 50 salarios mínimos, soportado en la Ley 1774 de 2016, que establece sanciones y contravenciones para el tema”.

La advertencia en este sentido la hizo el profesor unicordobés Rafael Zúñiga Mercado, abogado, adscrito al programa de Derecho.

“Mediante la Corte Constitucional y a través de esta ley a los animales ya se les reconoce como seres sintientes, sujetos de derecho. Debemos entender que es una responsabilidad de todos, del Estado, de la sociedad, de la familia y de cada quien; en las condiciones actuales todos estamos en omisión, el desconocimiento de la norma no exime de responsabilidad”, sostuvo el doctor Zúñiga Mercado.

Asimismo, manifestó que, “quien compra y consume los huevos de iguana también puede ser vinculado a un proceso de tráfico de fauna, partiendo de la presunción de inocencia que protege al ciudadano. A partir de estos casos – sostiene el experto - correspondería a la Fiscalía determinar si existe complicidad o coautoría, si se está frente a un delito, y someter el hecho ante un juez de control de garantías”.

“Estos delitos tienen igual importancia y validez que cualquier otro… no hay que incurrir en la lesión al animal, esa comercialización no está autorizada”, precisó.

Por su parte, el profesor Juan Carlos Linares, especialista en Biodiversidad del Suelo, médico veterinario y zootecnista, profesor de Ecología en el programa de Biología de Unicórdoba, señala que, “no existe ninguna posibilidad que los individuos sobrevivan, no tienen posibilidad de recuperación porque les retiran el órgano reproductivo, las vísceras, el oviducto, se llevan parte de los intestinos de una manera salvaje, eso no es una cortada de uñas o una peluqueada”.

El profesor Linares también explicó que los huevos de iguana podrían tener una carga bacteriana que representaría riesgo para la salud, “pero depende de las condiciones de manejo, canales de conservación y almacenamiento, lo que los hace susceptibles a contaminarse”.