Las nominaciones a los MUAHS Awards, el camino de ‘The Substance’ hacia el Oscar de maquillaje

The Substance logró cinco nominaciones a los premios Oscar de 2025, en medio de una temporada de premios que ha ensalzado a su protagonista, Demi Moore, nominada a Mejor Actriz. La cinta, entre las pocas de terror consideradas por la Academia, es candidata incluso a Mejor Película.

Con Margaret Qualley, coequipera de Moore, descartada por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, La Sustancia consiguió, además de la nominación para Moore, oportunidades en Mejor Dirección y Mejor Guion Original, ambas para Coralie Fargeat, y en Maquillaje y Peinado.

Mientras Fargeat fue la artífice de la historia y de llevar a su segundo largometraje a ser concursante en unos premios que poco valoran el género de terror, Pierre Olivier Persin es el diseñador del maquillaje prostético que logró exagerar las deformidades que el guion quería en pro de la trama.

El francés de 51 años tiene una amplia trayectoria en el maquillje. Participó en cuatro episodios de la afamada serie de HBO Game of Thrones y en en la decimosexta adaptación en el cine de la novela de 1844 de Alexandre Dumas, Le Comte de Monte-Cristo, nominada a catorce premios César.

La obra que lo ha llevado más lejos es, precisamente, The Substance, que ya ganó reconocimientos por el maquillaje y el peinado en los Astra Film and Creative Arts Awards, los Saturn Awards —de la Academia de Cine de Ciencia Ficción, Fantasía y Horror— y los Critics' Choice Awards.

En la categoría del Oscar a Mejor Maquillaje, las prótesis diseñadas por Persin y combinadas con efectos visuales compiten con el narcomusical francés cantado en español forzoso Emilia Pérez, la adaptación del musical de Broadway Wicked, Nosferatu y, probablemente el mayor contendiente, A Different Man.

Para asegurar la estatuilla de la Academia, el mayor atajo es hacerse con el Make-Up Artists & Hair Stylists Guild (MUAHS) Award a Mejor Maquillaje Contemporáneo, al que el Sindicato de Maquillaje y Peluquería la nominó junto a Emilia Pérez y otras cintas, como It Ends With Us.

Los MUAHS Awards tendrán su decimosegunda edición el 15 de febrero, un día antes de los premios BAFTA, de la Academia Británica de Cine, en los que The Substance también está nominada a Mejor Maquillaje y Peinado. Y en medio de las votaciones finales de los Oscar, que van del 11 al 18 de febrero.

El Fairmont Century Plaza Hotel, en Los Ángeles, será el punto de encuentro de los MUAHS. Desde 2014, las películas ganadoras en Maquillaje o Peinado, tanto Contemporáneo como de Época, en los MUAHS van directo al Oscar de Maquillaje y Peinado, con The Eyes of Tammy Faye y Poor Things como excepciones.

La cinta protagonizada por Jessica Chastain —ganadora en 2022 del Oscar a Mejor Actriz por la que es probablemente su mejor interpretación hasta ahora— llegó a los MUAHS con tres nominaciones, igual que The Substance este año, pero se fue sin ningún trofeo, aun así acaparando la atención de la Academia.

La lista de películas nominadas a los MUAHS Awards de 2025

Beetlejuice Beetlejuice lidera las candidaturas de los MUAHS junto a The Substance. El gremio, agrupado desde 1937 y actualmente con más de 2.300 integrantes profesionales en los distintos campos del maquillaje y la peluquería, nominó además a la secuela de Tim Burton en su categoría de comerciales.

El Sindicato premia a los logros en maquillaje y peluquería en el cine, la televisión, los comerciales, los videos musicales y el teatro. El año pasado, Maestro ganó la categoría de Mejor Maquillaje de Época o de Personajes y la de Mejor Maquillaje con Efectos Visuales en el área de los largometrajes.

Maestro era la única cinta ganadora en los MUAHS nominada al Oscar de la categoría, y la Academia decidió otorgarle casi sorpresivamente el laurel a Poor Things. La experiencia y las estadísticas, aun así, favorecen una tendencia en favor de quien obtenga el reconocimiento del Sindicato.

The Deliverance, de Netflix —que no llegó a ser finalista en los Oscar—, y Beetlejuice Beetlejuice —también ausente en la gala del 2 de marzo en el Dolby Theatre— comparten tres nominaciones en los MUAHS. Wicked cuenta con dos. Estas son las películas nominadas junto a The Substance:

Mejor Maquillaje Contemporáneo

The Deliverance - Beverly Jo Pryor, Eric Pagdin, Chloe Sens, Doug Fairall

Emilia Pérez - Julia Floch Carbonel, Simon Livet

It Ends With Us - Sarah Graalman, Vivian Baker, Melanie Licata

Smile 2 - Sasha Grossman, Valerie Carney

The Substance - Stéphanie Guillon

Mejor Maquillaje de Época o de Personaje

Beetlejuice Beetlejuice - Christine Blundell, Lesa Warrener, Charmaine Fuller, Mona Turnbull, Chloe Meddings

Deadpool & Wolverine - Bill Corso, Whitney James, Paula Price, Monica Huppert, Cyndi Reece-Thorne

Gladiator II - Jana Carboni, Charlie Hounslow, Maria Solberg Lepre, Lauren Baldwin, Chantal Busuttil

MaXXXine - Sarah Rubano, Mandy Artusato, Akiko Matsumoto

Wicked - Frances Hannon, Alice Jones, Nuria Mbornio, Johanna Nielsen, Branka Vorkapic

Mejores Efectos Especiales de Maquillaje

A Different Man - Mike Marino, David Presto, Crystal Junado

Beetlejuice Beetlejuice - Jennifer Kewley, Megan Thomas, Martin Rezard

Deadpool & Wolverine - Bill Corso, Andrew Clement, Monica Huppert, Geoff Redknap, Robb Crafer

The Deliverance - Jason Collins, Chloe Sens, Michael McCarty

The Substance - Pierre-Olivier Persin

Mejor Peluquería Contemporánea

The Deliverance - Melissa Forney, Linda Flowers, Tommie Ammons, Jackie Noel, Eric Matthews

It Ends with Us - Robert Lugo, Vita Viscuso, Anne Carroll

The Last Showgirl - Katy McClintock, Marc Boyle, Stephanie Hobgood

Megalopolis - Terrie Velazquez Owen, April Schuller, Tracy Moss, Victor Paz, Alexis Continenente

The Substance - Frédérique Arguello

Mejor Peluquería de Época o de Personaje