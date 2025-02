Las votaciones finales de los Oscar de 2025 comenzaron entre premios definidos y categorías reñidas

Cinco días antes de la entrega de los premios de la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA, la Academia Británica de Cine), la etapa final en la carrera a los Oscar de 2025 comenzó. Entre el 11 y el 18 de febrero, los más de 9,9 mil miembros con derecho a voto de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences —entre los más de 10,5 mil totales— escogerán a quienes ganarán los codiciados galardones.

La votación final se extenderá por una semana, en medio de un declive del aparente favoritismo inicial de Emilia Pérez y un despegue de la ya nada desapercibida Anora. El narcomusical francés hablado forzosamente en español y desarrollado en México enfrenta una crisis reputacional por cuenta de trinos racistas e islamofóbicos de una de sus protagonistas, la española Karla Sofía Gascón.

Emilia Pérez estrenó en el festival de Cannes de 2024, compitió por la Palma de Oro —el máximo premio, otorgado finalmente a Anora— y ganó tanto el Premio del Jurado como el de Mejor Actriz, que la competencia les entregó a Adriana Paz, la única mexicana en el filme; Karla Sofía Gascón, la primera actriz trans nominada al Oscar a Mejor Actriz, y las estadounidenses Selena Gómez y Zoe Saldaña.

Siendo Cannes probablemente el más prestigioso festival del séptimo arte, la cinta dirigida por el francés Jacques Audiard comenzó a dar de qué hablar. La segunda mitad del año sirvió para que Netflix comenzara su distribución en Estados Unidos y para que varios cines empezaran a proyectarla, y cuando la audiencia en general empezó a tener contacto con ella comenzaron los problemas.

Al día de hoy, Emilia Pérez, con trece nominaciones en los Oscar de 2025 —siendo la película más nominada—, es la candidata a Mejor Película en los premios de la Academia peor calificada en el portal web IMDb, con 5.9/10, muy por debajo de, por ejemplo, la brasileña I’m Still Here, con 8.9/10 según más de dieciséis mil puntuaciones, o Dune: Part Two, con 8,5/10.

En Letterboxd, luego de las calificaciones de más de 365 mil usuarios —entre los más de diecisiete millones registrados en la red social cinéfila por excelencia—, Emilia Pérez está puntuada con un 2,2/5. Nada le ayudó, por ejemplo, que Audiard admitiera no haber investigado sobre México para crear la película o que Gascón trinara sin contemplaciones.

it’s so insane that karla sofía gascón still has these tweets up. straight up have never seen tweets this racist from someone actively campaigning to win an ACADEMY AWARD. there are more than a dozen… pic.twitter.com/1rcNzkJXuo — sarah hagi (@KindaHagi) January 30, 2025

Las publicaciones de Gascón, muchas de las que borró el 30 de enero después de la exposición de la periodista Sarah Hagi, no solo se divulgaron entre las redes sociales, sino que el semanario estadounidense Variety, especializado en cine y entretenimiento, las recopiló para subir una nota después de la cual la hispana eliminó su cuenta de X.

Gascón soltó frases como “el mayor atraso en derechos está en el islamismo” o “cuántas veces tendremos que expulsar de Europa a estos energúmenos”, haciendo referencia a “estos retrasados seguidores de Alá”, de quienes dijo que “su religión es INCOMPATIBLE con los valores occidentales”. Su timeline estaba lleno de ironías racistas.

La debacle de ‘Emilia Pérez’

Incluso, la alcobendense de 52 años se burló de las tendencias que, con un cambio hacia políticas más inclusivas, hacían que los Oscar consideraran a películas como Nomadland y el año siguiente a Coda. “Cada vez más los Oscars se parecen a una entrega de premios de cine independiente y reivindicativo”, expresó con sorna en abril del 2021.

“No sabía si estaba viendo un festival afrokoreano, una manifestación Blacklivesmatter o el 8M. Aparte, una gala tan fea. Les faltó darle un premio al corto de mi primo que es cojo”, escribió la actriz. Al ser cuestionada por CNN en una entrevista por el contenido de los posts, Gascón aseveró: “No he cometido ningún delito ni tampoco he herido a nadie”.

Fue la primera declaración de la catapultada a la fama por Nosotros, los nobles luego del consolidado trance tras el que el resto del equipo de Emilia la abandonó a su suerte. Gascón, quien llamó al afroamericano George Floyd —asesinado por el policía blanco Derek Chauvin— un “drogata” casi al tiempo en que pedía que España expulsara a los “putos moros”, pidió perdón el 2 de febrero.

“Mis más sinceras disculpas a todas las personas que se pueden haber sentido ofendidas por las formas que tengo de expresarme en mi pasado, en mi presente y en mi futuro”, recalcó ante las cámaras y la conducción de Juan Carlos Arciniegas, en una conversación en la que se negó a renunciar a su nominación a la estatuilla, histórica, aunque con méritos probablemente cuestionables.

GRANADA, 08/02/2025.- La cinta francesa "Emilia Pérez" gana el Goya a la mejor película europea en la 39 edición de los premios, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada. EFE / Julio Munoz Ampliar

El ambiente adverso para una ocasionalmente tachada como racista Emilia Pérez, que ve cómo, pese a ganar su única nominación en los Goya, se termina su combustible de cara a los Oscar —programados para el 2 de marzo y cuya fecha no se movió tras los incendios de Los Ángeles—, quiso ganar una acelerada con la Academia Francesa de Cine en los premios César de 2025.

La Académie des Arts et Techniques du Cinéma, en español la Academia Francesa de las Artes y Técnicas Cinematográficas, presentó el 29 de enero sus nominaciones de la quincuagésima edición de los Premios César, brindándole protagonismo a la decimosexta adaptación fílmica de la novela de 1844 de Alexandre Dumas, Le Comte de Monte-Cristo, protagonizada por Pierre Niney.

Los César, equivalentes franceses de los Oscar, son otorgados por la Academia Francesa a lo mejor del cine francés del año anterior a su entrega. En este caso, la versión cincuenta premiará al séptimo arte de 2024, un año en el que la relevancia del cine francés se la llevó el musical francés hablado y cantado en un español deficiente —sobre todo, por la texana Selena Gómez— Emilia Pérez.

El filme de Jacques Audiard acumuló doce nominaciones en los César, incluyendo dos en la categoría de ‘Meilleure Actrice’, o Mejor Actriz, en la que aparecen la protagonista de la producción, Zoe Saldaña, quien en otras premiaciones —como los Golden Globes, los Critics' Choice o los Oscar— ha sido considerada como actriz de reparto, y la española Karla Sofía Gascón.

Las probabilidades, a favor de ‘Anora’

La película, con trece nominaciones en los Oscar, fue superada en en los César por El conde de Montecristo, que logró catorce llamados galos. Uno de ellos, el de ‘Meilleur Acteur’, Mejor Actor, para Niney, ganador en 2014 por su rol de Yves Saint Laurent en la producción homónima. El de la localidad de Boulogne-Billancourt lleva seis nominaciones en su carrera.

El proyecto dirigido por Matthieu Delaporte y Alexandre de la Patelliére, un dúo probablemente ganador de ‘Meilleure Réalisation’, Mejor Dirección, aventajó en el número de candidaturas a L’amour Ouf —Corazones Rotos—, que logró trece nominaciones, Emilia Pérez, y L’histoire de Souleymane y Miséricorde, que alcanzaron ocho posibilidades cada una.

Audiard también está nominado a Mejor Dirección, como en los Critics' Choice y los Oscar. Ya en los Globos de Oro perdió la categoría ante Brady Corbet, un cineasta estadounidense de 36 años que en 2024 se convirtió en doblemente candidato al León de Oro, del Festival de Venecia, gracias a la afamada The Brutalist, y en los Critics' fue batido por Jon M. Chu.

La categoría de Mejor Dirección en los Oscar seguirá, por ahora, bastante reñida. Brady Corbet la ganó en el segmento de drama en los Golden Globes por The Brutalist; Jon M. Chu, en los Critics' Choice, por Wicked —aunque no está nominado, pese a que en los últimos siete años quien gana con la crítica va directo a los Oscar—, y el DGA fue para Sean Baker, artífice de la Palme d’Or de Anora.

Baker, estadounidense de 53 años, fue visible entre el 7 y el 9 de febrero. El de Nueva Jersey reaccionó sorprendido el viernes cuando el actor y comediante Sacha Baron cohen descartó bromeando a Adrien Brody y celebró con Anora el premio a Mejor Película de unos Critics' que supieron apreciar a Challengers, del italiano desdeñado por la Academia Luca Guadagnino.

Anora, de la compañía productora y distribuidora independiente Neon, no se quedó alí. El 8 de febrero se convirtió en la rival a vencer al menos en la categoría de Mejor Película de los premios Oscar de 2025 —una de sus seis nominaciones—, luego de obtener los trofeos del Directors Guild Awards (DGA), del Sindicato de la Dirección, y del Producers Guild Awards (PGA), de la Producción.

Solamente seis películas ganadoras de los premios de ambos sindicatos han perdido el premio a Mejor Película desde 1994, hace poco más de treinta años: Apollo 13, frontrunner de Braveheart; Saving Private Ryan, sobre la que la Academia prefirió a Shakespeare in Love; Brokeback Mountain, escolta de Crash; Gravity, mermada por 12 Years a Slave; La La Land, que no pudo con Moonlight, y 1917, detrás de Parasite.

Desde 1989, la primera entrega de los PGA, solo diez triunfadoras en los PGA no lo han sido en el Oscar de Mejor Película. En los últimos diez años la cifra es apenas de tres. En 2016, The Big Short fue la elegida por el PGA, pero los Oscar se fueron con Spotlight; en 2017, La La Land encabezó los PGA, pero en los Oscar perdió, con un anuncio controversial que fue un “error”, frente a Moonlight.

Sean Baker’s ANORA is the Critics Choice Best Picture Winner, DGA Winner, PGA Winner, and Palme d’Or Winner. Follow your heart. pic.twitter.com/HXJKcMfuNN — NEON (@neonrated) February 9, 2025

¿Qué pasará con la animación y los efectos visuales?

Y en 2020 la bélica 1917 se desvaneció ante el merecido triunfo de la coreana Parasite. Los PGA premian tanto al cine como a la televisión. En la pantalla grande existen dos categorías clave en la temporada de premios: Outstanding Producer of Theatrical Motion Picture, o simplemente el PGA en Películas, que fue el de Anora, y el de Animated Theatrical Motion Picture, de películas animadas.

The Wild Robot fue la ganadora en la categoría de animación, y el 9 de febrero se consolidó como fuerte competidora para el Oscar a Película Animada al hacerse con el Annie Award, de la International Animated Film Association, a Mejor Película. En 2024, Spider-Man: Across the Spider-Verse se lució en los Annie, pero los Oscar escogieron a The Boy and the Heron, de Hayao Miyazaki.

El filme de Chris Sanders sobre un robot asistente que se convierte en una madre adoptiva de un ganso en un planeta lejano se llevó todas las categorías a las que estuvo nominada, mientras que la letona Flow obtuvo Mejor Película Animada Independiente y Mejor Guion. La disputa entre la de DreamWorks y la independiente podría tener un impulso definitivo con los BAFTA el 16 de febrero.

Por ahora, Anora se comienza a consolidar después de ser ignorada por los Golden Globes. Sean Baker, además, logró colarse durante el fin de semana en la carrera a Mejor Dirección, pues se llevó consigo el DGA en Mejor Dirección en Largometraje por encima de Edward Berger, de Conclave; James Mangold, sorpresa en las nominaciones con A Complete Unknown; Brady Corbet, y Jacques Audiard.

Los Directors Guild Awards han predicho al ganador del Oscar a Mejor Dirección en 66 de 76 ocasiones, y en la última década solo un director ha logrado alzarse con la estatuilla de la Academia y no del Sindicato: el coreano Bong Joon-Ho, con la colosal Parasite. El 14 de febrero serán los premios de la Visual Effects Society (VES), en los que seguramente Dune: Part Two arrasará.

Un día antes de la publicación de las nominaciones de los BAFTA y los WGA, la Sociedad de Efectos Visuales (VES, por sus siglas en inglés) anunció sus nominaciones a los Visual Effects Society Awards, con los que sus más de cuatro mil miembros en 42 países ensalzan a grandes artistas visuales. La categoría principal de los VES es la de Mejores Efectos Visuales en una Película Fotorrealista.

Amy Adams, Denis Villeneuve, Timothée Chalamet posan con el Sonny Bono Visionary Award de Villeneuve por «Dune: Part Two» en la 36ª edición de los Palm Springs International Film Awards. (Chad Salvador/Variety via Getty Images) / Variety Ampliar

Podría imponerse, de cara a su hasta ahora no tan provechosa carrera a los Oscar, Dune: Part Two, donde hace presencia el supervisor Paul Lambert, parte de los efectos de Blade Runner 2049. Aun así, la experiencia cuenta que los Oscar podrían fijarse en otras posibilidades, pues parte de la búsqueda de una nominación pasa por una presentación y la campaña de “For Your Consideration”.

Fue ese encuentro el que el año pasado le dio a Godzilla Minus One un puesto entre titanes como Guardians of the Galaxy Vol. 3, Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, The Creator y Napoleon. El equipo japonés obtuvo el Oscar finalmente en el Dolby Theatre. Este año la secuela de Dune compite con Alien: Romulus, Better Man, Kingdom of the Planet of the Apes y Wicked.

Ariana Grande sueña con un Oscar

Las votaciones de los PGA culminaron el 30 de enero, veinte días después de las de los Critics' Choice Awards. Los Critics' alcanzaron a brindarle a Emilia Pérez el premio a Mejor Película Internacional, pero la tendencia podría cambiar con el inicio de las votaciones finales de los Oscar. Probablemente, la canción ‘El mal’ es la estatuilla más asegurada.

Audiard, por su parte, se desmarcó de Gascón, quien, aunque pidió disculpas, ha insistido en que existe una campaña de odio contra ella y su película. El parisino de 72 años le dio una entrevista al portal web especializado en cine Deadline el 5 de febrero, contando que compartía en el set un “ambiente excepcional”, pero que ahora estaba decepcionado.

“Cuando tienes ese tipo de relación y de repente lees algo que esa persona ha dicho, cosas que son absolutamente odiosas y dignas de ser odiadas, por supuesto que esa relación se ve afectada. Es como si cayeras en un agujero, porque lo que Karla Sofía dijo es inexcusable”, dijo Audiard, quien remarcó que no ha hablado con Gascón después de los trinos: “no quiero”.

El chasco logró cubrirse con algo de humo animoso el 7 de febrero, con sendas victorias en los Critics’ en Mejor Película en Lenguaje Extranjero, Mejor Actriz de Reparto —para Zoe Saldaña— y Mejor Canción —para ‘El mal’—. La canción y la de ascendencia dominicana siguen con probabilidades reales de llevarse un Oscar en unas votaciones envueltas en una atmósfera de fracaso.

Saldaña encara en Mejor Actriz de Reparto como rivales a Monica Barbaro, por A Complete Unknown; Felicity Jones, por The Brutalist; Isabella Rossellini, por Conclave, y Ariana Grande, por Wicked. Si Grande, Galinda en el musical adaptado, gana, sería la segunda cantante en la historia en llevarse la categoría, después de que lo lograra la EGOT Jennifer Hudson en 2007 gracias a Deamgirls.

Grande empató con Saldaña en los Astra Film and Creative Arts Awards y se embolsó algunas premiaciones anglosajonas, como la de la San Diego Film Critics Society. Sin embargo, perdió en varias paradas clave hacia los Oscar, como los Golden Globes y los Critics' Choice, y está a la espera de la catapulta más importante de la temporada, los Screen Actors Guild Awards (SAG) el 23 de febrero.

Desde 2010, cuando Jeff Bridges —por Crazy Heart— fue el mejor actor en los Oscar y Sandra Bullock, la mejor actriz —por The Blind Side—, la costumbre es que el Sindicato de Actores sea una garantía casi irrevocable de que la estatuilla de marzo le será otorgada a las mismas personas que celebren en febrero. Son contadas las excepciones, como Denzel Washington y Casey Affleck en 2017.

Este año, la sorpresa en las nominaciones fue Pamela Anderson, consolidada en las pantallas desde los noventa gracias a su rol de Casey Jean Parker en Baywatch, quien se coló entre las candidatas a Mejor Actriz por la película The Last Showgirl haciendo a un lado aclamadas interpretaciones, como la de Nicole Kidman en Babygirl o la de Marianne Jean-Baptiste en Hard Truths.

La temporada de premios continuará en medio de las votaciones finales de los Oscar

The Last Showgirl, de hecho, parece haberle gustado al Sindicato más de lo que se podría decir de otras premiaciones, como los Critics' Choice, que solamente la consideraron en la categoría de Mejor Canción con ‘Beautiful that Way’, de Miley Cyrus —ausente en los Oscar—, pues Jamie Lee Curtis sobrepasó en Mejor Actriz de Reparto, por ejemplo, a Margaret Qualley (The Substance) o Felicity Jones.

Sebastian Stan, por su parte, fue el gran descartado, pese a que en los Golden Globes llegó a ser doblemente nominado por sus roles en The Apprentice, en la que interpreta a Donald Trump y que le dio su nominación en los Oscar, y A Different Man, donde encarna a Edward Lemuel. En la categoría de Mejor Actor aparece, por su parte, el ya ganador del Globo Adrien Brody, el protagonista de The Brutalist.

Kieran Culkin as Benjamin "Benji" Kaplan in A REAL PAIN. Nominated for Actor in a Supporting Role at the 97th Oscars.



Watch the #Oscars LIVE on Sunday, March 2nd, at 7e/4p on ABC and Hulu. pic.twitter.com/cO2N54K33s — The Academy (@TheAcademy) February 11, 2025

A Brody se le suman Ralph Fiennes (Conclave), Timothée Chalamet (por A Complete Unknown, no por Dune: Part Two), Colman Domingo (Sing Sing) y Daniel Craig (Queer), nombres clave en la carrera al Oscar, en la que sin Craig se disputan el favoritismo. Por su parte, las actrices son encabezadas por Cynthia Erivo, de Wicked, la adaptación de un musical de Broadway con cinco nominaciones.

La cinta ambientada en el mundo del Mago de Oz está nominada a Mejor Elenco —la equivalencia de Mejor Película en los SAG—, Mejor Actriz, Mejor Actriz de Reparto (Ariana Grande), Mejor Actor de Reparto (Jonathan Bailey) y Mejor Elenco de Stunts o Dobles de Acción. En Elenco, Actriz y Actriz de Reparto se bate la delantera con Emilia Pérez, Gascón y Saldaña.

Probablemente, lo que sería un “grupo de la muerte” en el fútbol no tendría nada que envidiarle a la categoría de Mejor Actor de Reparto. Kieran Culkin (A Real Pain) —ganador en los Golden Globes y los Critics'— y Jeremy Strong (The Apprentice), otrora hermanos Logan en la serie de HBO Succession, compiten por el SAG en lo que sería un escalón más para un primer Oscar casi garantizado de Culkin.

El 15 de febrero, también en medio de las votaciones finales de los Oscar, tendrá lugar la ceremonia del Writers Guild of America —la unión de los Sindicatos de Guionistas del Este y del Oeste de Estados Unidos—, los Writers Guild Awards (WGA). En medio de una temporada de premios con un éxito más bien ambiguo, Challengers, de Luca Guadagnino, encontró un empujón ignorado por la Academia.

La palmada en la espalda llegó con una nominación a Mejor Guion Original en los WGA. No fue un impulso particularmente fuerte, principalmente porque otros filmes acogidos en los días de laureles no son elegibles para los premios, debido a que sus guionistas no son parte del Writers Guild, el gremio que paralizó la industria con una huelga por mejores condiciones en 2023.

Las nominaciones que acompañan a Justin Kuritzkes, coequipero de Guadagnino en sus películas de 2024, son las de A Real Pain, que escribió el actor y director Jesse Eisenberg; Anora, del también director Sean Baker; Civil War, de Alex Garland, y My Old Ass, una sorpresa. En Guion Adaptado están A Complete Unknown, Dune: Part Two, Hit Man, Nickel Boys y Wicked.