¿Para quién era la canción ‘Rata de dos patas’ de Paquita la del Barrio? Esto contaba la cantante

Este 17 de febrero, se conoció que la cantante mexicana Paquita la del Barrio, quien fue una de las artistas más emblemáticas del género regional mexicano, murió a los 77 años por causas que aún no han sido reveladas.

La intérprete, cuyo verdadero nombre era Francisca Viveros Barradas, alcanzó la fama internacional con la canción ‘Rata de dos patas’, que se estrenó en el 2000 y que se convirtió en ícono para las mujeres.

Además Paquita la del Barrio era conocida como ‘la Reina del Pueblo’ o ‘la Guerrillera del Bolero’ y destacó que sus canciones eran un mensaje contra la cultura machista.

Otros éxitos en su carrera, que comenzó en 1970, incluyen ‘Tres veces te engañé’, ‘El consejo’, ‘Me saludas a la tuya’, ‘Las mujeres mandan’, ‘Viejo rabo verde’, ‘Hombres malvados’ y ‘Pobre pistolita’.

¿Para quién era la canción ‘Rata De Dos Patas’?

En varias entrevistas otorgadas a medios de comunicación a lo largo de su carrera, Paquita la del Barrio contó que, a diferencia de la creencia popular de que la canción ‘Rata de dos patas’ era dedicada a una expareja suya, esta en realidad tenía un origen político.

Tanto la artista como Manuel Eduardo Toscano, autor de la canción, revelaron en el pasado que la letra de esta canción fue inspirada por Carlos Salinas de Gortari, quien fue presidente de México entre 1988 y 1994 y a quien nadie se atrevía a faltarle al respeto.

Sin embargo, el compositor se abstenía de dar su nombre en las diferentes entrevistas a las que hacía mención a este dato: simplemente se refería a él como “un señor peloncito con orejas grandotas” al que “no podíamos, ni el día de hoy, faltarle el respeto”.

Es necesario recordar que Salinas de Gortari fue una figura política altamente cuestionada en su país, no solamente por la manera en la que llegó al poder, sino por presuntamente haber estado vinculado con casos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

¿Quién era “el inútil”?

En diálogo con La W en el año 2020, la cantante Paquita la del Barrio contó que el “inútil” al que se refería en varias de sus canciones era su fallecido esposo.

“Cuando me hacía enojar, a mí me gustaba cantar canciones fuertes porque no tenía la forma de desquitarme. Es más doloroso para un hombre que una mujer le cante sus verdades a que estén peleando y así sucedió conmigo”, contó.

Así, la cantante Paquita la del Barrio contó que todo comenzó un domingo en el que su marido llegó a casa en la tarde: “Cuando estaba yo cantando, lo vi así de reojo y se me ocurrió, de coraje, gritarle: ‘¿me estás oyendo, inútil?'”.