‘Anora’ sigue arrasando en su camino a los Oscar de 2025 tras ganar en los Writers Guild Awards

Anora —la sensación del cine independiente, Palma de Oro en Cannes, que este año tiene el Critics' Choice, el Satellite en la categoría Comedia o Musical y el Producers Guild of America, entre más de una docena de reconocimientos— se llevó dos premios BAFTA: Mejor Actriz y Mejor Elenco.

Cinco días antes de la entrega de los premios de la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA, la Academia Británica de Cine), la etapa final en la carrera a los Oscar de 2025 comenzó, con la denominada fase de las votaciones finales.

Entre el 11 y el 18 de febrero, más de 9,9 mil miembros con derecho a voto de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences —entre los más de 10,5 mil totales— escogen a quienes ganarán los más codiciados galardones en la industria cinematográfica

En los últimos diez años, con excepción de Oppenheimer en 2024 y Nomadland en 2020, los BAFTA y los Oscar no han coincidido en la ganadora a Mejor Película. Anora sigue siendo, quizá, la principal competidora luego de obtener la semana pasada el Directors Guild y el Producers Guild.

De hecho, este mismo fin de semana Sean Baker, director y escritor de Anora, ganó el premio del Writers Guild of America —el Sindicato de Guionistas— a Mejor Guion Original, siguiendo una contundente ruta hacia los premios del 2 de marzo en el Dolby Theatre.

Tras ganar la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 2024, Anora, la última obra de Baker, ganó Mejor Película en unos Critics' Choice que supieron apreciar a Challengers —del italiano ignorado durante la temporada de premios Luca Guadagnino—, y no se quedó allí.

Desde el 8 de febrero, Anora se convirtió en la rival a vencer al menos en la categoría de Mejor Película de los premios Oscar de 2025 —una de sus seis nominaciones—, luego de obtener los trofeos del Directors Guild Awards (DGA) y del Producers Guild Awards (PGA).

Las películas ganadoras de los Writers Guild Awards de 2025

Anora luce fuerte en la categoría de Mejor Película en los Oscar, pero las probabilidades en Mejor Guion Original no son precisamente las mismas. Los Writers Guild Awards (WGA), del Writers Guild of America —el gremio que paralizó la industria en 2023 con una huelga—, podrían no ser el mejor indicador.

Las razones son varias ausencias en la premiación gremial por no ser parte de Sindicato de Guionistas, como The Substance, con Coralie Fargeat ganadora en los Critics' Choice, o The Brutalist, escrita por su director, Brady Corbet, y Mona Fastvold. Estas fueron las cintas ganadoras en los WGA de 2025:

Mejor Guion Original

A Real Pain – Jesse Eisenberg

Anora – Sean Baker

Challengers – Justin Kuritzkes

Civil War – Alex Garland

My Old Ass – Megan Park

Mejor Guion Adaptado

A Complete Unknown – James Mangold y Jay Cocks, basado en el libro Dylan Goes Electric!, de Elijah Wald

de Elijah Wald Dune: Part Two – Denis Villeneuve y Jon Spaihts, basado en la novela Dune, de Frank Herbert

de Frank Herbert Hit Man – Richard Linklater y Glen Powell, basado en Texas Monthly Article, de Skip Hollandsworth

de Skip Hollandsworth Nickel Boys – RaMell Ross y Joslyn Barnes, basado en el libro The Nickel Boys , de Colson Whitehead

Wicked – Winnie Holzman, Winnie Holzman y Dana Fox, basado en el musical con música y letras de Stephen Schwartz y libreto de Winnie Holzman, de la novela de Gregory Maguire

Mejor Guion en Documental