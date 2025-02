Uribe lamentó que el gobierno Petro desafíe a Estados Unidos en lugar de mejorar las relaciones

El exmandatario destacó la importancia de fortalecer las relaciones internacionales, especialmente con países como Estados Unidos e Israel, que en el pasado fueron aliados estratégicos para alcanzar la paz.

Uribe criticó que el gobierno del actual presidente, Gustavo Petro, eligiera distanciarse y afirmó que el apoyo de ambos países es clave en la lucha contra el crimen y el fortalecimiento de la seguridad.

“A mí me ayudó el Plan Colombia. Hoy no, hoy casi que desafiamos a Estados Unidos todos los días. A mí me ayudó Israel que nos potenciaba aviones. Hoy estamos peleados con Israel”, dijo el exmandatario.

Asimismo, señaló que durante el tiempo que estuvo de la presidencia, hubo avances significativos en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, pero aseguró que en la actualidad el país se encuentra aislado en términos de cooperación internacional.

También habló sobre la situación de seguridad en Risaralda, recordando que el departamento llevaba casi 20 años sin enfrentamientos armados, pero recientemente se han registrado combates con grupos ilegales en Mistrató y hasta banderas el ELN en Pueblo Rico.