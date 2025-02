La Presidencia confirmó a Patricia Duque como minDeporte y Pedro Sánchez como minDefensa

Entre las doce y las dos de la madrugada del 25 de febrero, el Departamento Administrativo la Presidencia (Dapre) confirmó, a través de su página web, el nombramiento de Patricia Duque en el Ministerio del Deporte y del general en proceso de retiro Pedro Sánchez en el Ministerio de Defensa.

La designación de Duque llegó dos semanas después de que el presidente Gustavo Petro aceptara la renuncia protocolaria de Luz Cristina López, quien presentó su carta de dimisión luego de que el mandatario exigiera la salida masiva de todos los miembros de su gabinete.

Al igual que López, quien duró once meses en su cargo, Patricia Duque llega como cuota del sector del Partido Conservador que ha sido más afín al gobierno de Petro. López se mantuvo en su puesto eclipsada por las críticas del mandatario, quien dijo que la cartera de recreación no debería existir.

“No he visto exactamente la bondad de haber hecho eso, no lo encuentro. Me parece más una pérdida de tiempo, pero así está la norma”, expresó el 5 de marzo del año pasado al referirse a la creación del ministerio, que apareció en la administración del expresidente Iván Duque.

Patricia Duque es administradora de empresas y especialista en Gerencia Pública y en Alta Gerencia . Entre 2013 y 2017, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, fue superintendenta de Servicios Públicos. En la Superintendencia, además, fue asesora y luego directora administrativa.

#NoticiaW | La Presidencia de la República publicó las hojas de vida de Patricia Duque, para confirmarla como ministra del Deporte (@MinDeporteCol), y del general en proceso de retiro Pedro Sánchez para el Ministerio de Defensa (@mindefensa). pic.twitter.com/lYmW46V4cK — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 25, 2025

En 2023, la Corte Suprema de Justicia seleccionó a Duque como candidata para la Auditoría General de la República, una entidad en la que la próxima ministra laboró como contratista en 2020. De la terna, el Consejo de Estado escogió a María Anayme Barón, sucesora de Alma Erazo.

Junto a Duque, la Presidencia oficializó la designación del general Pedro Sánchez, de la Fuerza Aeroespacial, como nuevo ministro de Defensa, en reemplazo de Iván Velásquez, el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema que permanecía en el Ejecutivo desde la llegada de Petro a la Casa de Nariño.

Desde que Petro anunció el nombramiento de Sánchez por medio de su cuenta de X, el alto oficial comenzó su trámite de retiro de las Fuerzas Militares. Aunque la salida de un uniformado de los órganos castrenses implica tres meses de alta, Sánchez sostiene que su caso será más breve.

Entre el 24 y el 25 de febrero, el Dapre —en el que entrará la exasesora del Ministerio de Salud Angie Rodríguez Fajardo, como también está ratificado con su hoja de vida en el portal web de aspirantes— ha comprobado varios nombramientos de cara al remezón ministerial que comenzó con Armando Benedetti.

Benedetti fue el inicio de un enroque tras su llegada a la jefatura del Despacho Presidencial, que fue criticada por la vicepresidenta Francia Márquez y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, principalmente en el consejo de ministros televisado el 4 de febrero.

Muhamad presentó su renuncia al Ministerio, en el que aún es jefa mientras termina en Europa labores como presidenta de la COP16. Benedetti será el nuevo ministro del Interior, como muestra la página del Dapre, y Muhamad será la próxima directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP).