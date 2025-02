Penalistas analizan recusación de defensa de Uribe contra la fiscal y su impacto en la prescripción

W Radio consultó a reconocidos abogados penalistas sobre cómo analizan la recusación que interpuso la defensa del exsenador Álvaro Uribe Vélez contra la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela, y los impactos que esto podría tener en la prescripción del caso.

El abogado Jaime Granados, defensor del exsenador, recusó a la fiscal, tras argumentar que no es imparcial y que debe apartarse del caso, por su supuesta cercanía con el exfiscal Eduardo Montealegre, que fue reconocido como víctima en este caso.

La solicitud se fundamenta en la supuesta cercanía profesional que Orjuela ha mantenido con Montealegre desde el año 2012, cuando este último la nombró fiscal delegada ante el Tribunal de Distrito.

Según el abogado Granados, este antecedente compromete su objetividad y podría generar un conflicto de intereses en la investigación que enfrenta el exmandatario.

“Sin ser un tema de carácter personal, le solicito, por medio de la presente recusación, que se aparte del conocimiento del presente caso, con el fin de garantizar la imparcialidad del proceso”, se lee en el documento de 31 páginas presentado por la defensa de Uribe.

¿Se ve comprometida la imparcialidad de la fiscal?

La defensa justificó que con esta recusación busca proteger las garantías procesales de su cliente y asegurar un juicio justo.

Para ello, cita antecedentes similares, como el caso del magistrado Ramiro Riaño Riaño, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, quien recientemente se declaró impedido para conocer una acción de tutela presentada por Uribe.

La razón de su impedimento fue que su esposa trabajó en la Fiscalía General durante la administración de Eduardo Montealegre.

Para la defensa, el caso de la fiscal Orjuela es aún más delicado, pues su relación con el exfiscal no es meramente circunstancial, sino que proviene de un vínculo laboral directo. En la recusación, Granados expone que “esta circunstancia compromete su imparcialidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones y advierte un interés en la causa, siendo necesaria su separación del conocimiento de la presente actuación, a fin de garantizar la imparcialidad que le es exigible”.

¿Qué analizan los penalistas?

Abogados expertos en derecho penal opinan sobre si es posible que la recusación contra la fiscal Marlene Orjuela prospere y qué efectos tendrá esto para el caso, en medio de la latente prescripción.

Fabio Humar

El penalista señaló que la recusación planteada por la defensa del expresidente está basada en la decisión del magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Ramiro Riaño Riaño, al declararse impedido para decidir sobre tutela en este mismo caso.

También dijo que “bajo esa misma lógica se planteó el impedimento del magistrado Riaño Riaño y el mismo prosperó, es decir, porque su esposa había sido nombrada por Montealegre en el cargo de fiscal local en Zipaquirá. Así pues, ese supuesto fáctico opera para el caso de la fiscal primera que fue nombrada fiscal delegada ante el Tribunal en su momento por el exfiscal Montalegre, reconocido como víctima”.

Humar indicó que la defensa actuó en derecho y que no se puede pensar que se está buscando dilatar el juicio.

“Esta es una maniobra absolutamente legal, típica de una defensa activa que en ningún caso puede entenderse como maniobra dilatoria porque por expresa disposición legal”.

También aclaró que no se suspenden los términos de la prescripción.

“Veremos qué dice la fiscal general, pero en estricto derecho debería prosperar esta recusación propuesta por la bancada defensiva de Uribe”.

Iván Cancino

El abogado penalista Iván Cancino también explicó que los términos no se suspenden por la recusación e indicó que considera que la recusación presentada por la defensa del exsenador está bien sustentada.

“La recusación contra funcionarios diferentes al juez o magistrado no suspende los términos. Es decir, que mientras se tramita se puede seguir adelante con cualquier actuación. Y como toda recusación, si se declara infundada, los términos no cuentan para una posible prescripción”, explicó.

Coincidió con el abogado Humar, al afirmar que es posible que se acepte, porque tiene el mismo análisis que el impedimento del magistrado Riaño Riaño.

“La veo muy parecida al argumento por el cual se aceptó el impedimento del magistrado Reaño en el mismo proceso en el tribunal”.

Agregó que “frente a términos no hay ninguna afectación, si son infundados, no corren. Si resulta que es fundada, siguen corriendo. Pero lo más importante es que no suspende la actuación. La ley es clara en decir que la recusación de funcionarios diferentes al juez o magistrado no suspende la actuación”.

Francisco Bernate

El presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, aseguró que la recusación será tramitada en la misma Fiscalía.

“Esta recusación es especial porque se recusa a la fiscal atendiendo esa situación de haber sido nominada en un cargo por el exfiscal Montealegre, quien a su vez es parte dentro de este proceso”.

Bernate explicó que la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela, deberá decidir si se aparta o no del caso en un primer momento.

También dijo que “no es una recusación que bloquee la actuación, que suspenda la actuación. Por ende, de ninguna manera obstaculiza el trámite normal del proceso. Y en ese sentido, esta recusación que es especial, al no detener el proceso, no afecta los términos de prescripción; simplemente es un trámite interno al interior de la Fiscalía General de la Nación y no afecta en absoluto los términos de prescripción”.

Felipe Alzate

El penalista Felipe Alzate explicó a W Radio que la última palabra en la recusación podría tenerla la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo.

“La recusación interpuesta por la defensa del expresidente Uribe Vélez no suspende el actuar de la fiscal Marlene Orjuela, que significa que ella puede seguir conociendo del juicio, independiente de lo que resuelva en este caso o se resuelva desde el despacho de la fiscal general”, dijo.

¿Se podría negar la recusación?

Álzate aseguró que existen dos posibilidades y que entre ellas estaría que se niegue esa recusación.

“Hay dos posibilidades. Una, que se niegue la recusación, que es lo que yo creo que va a pasar, y que simplemente continúe el trámite del juicio como se ha venido desarrollando. La segunda posibilidad es que se admita la recusación. En caso de que se admita, se tendría que apartar a Marlena Orjuela del caso, se tendría que asignar o designar a otro fiscal delegado ante la Corte y seguramente, ese nuevo fiscal pediría tiempo para conocer un proceso que es un proceso complejo, que es un proceso con múltiples testigos, con múltiples elementos de prueba y además que en este momento está en juicio”.

“La recusación debería prosperar”: Juan Camilo Brito Larsen

El abogado Juan Camilo Brito Larsen aseguró que la recusación interpuesta por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez “debería prosperar, toda vez que la fiscal Marlene Orjuela al parecer tiene un interés objetivo en el proceso, puesto que fue promovida en el año 2012 por el entonces fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, quien hoy, como se sabe, es víctima ya reconocida, tanto por la primera instancia, como por el Honorable Tribunal Superior de Bogotá”.

Añadió el abogado penalista que “esta situación, además, fue promovida en un cargo de libre nombramiento y remoción, lo que significa que hay una confianza entre la persona que promueve y el promovido, pues sí genera afectación a las garantías”.

Terminó asegurando que no es posible considerar la recusación como una manera para dilatar el juicio y lograr la prescripción.

“No es una maniobra dilatoria y está sustentada legalmente”: Romario Camargo Pizarro

Frente a la recusación que interpuso la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez contra la fiscal, el abogado penalista Romario Camargo Pizarro aseguró que está fundamentada en la ley.

“La recusación contra la fiscal está sustentada legalmente en el artículo 63 de la ley 906. En el último inciso, dicho artículo dice que la actuación no se suspende. Eso quiere decir que, si continúa el juicio con total normalidad, será la Fiscal General de la Nación quien resuelva la recusación, si la Fiscal Marlene Orjuela decide no aceptarla”, afirmó.

Explicó además que, por ser la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien tiene que resolver la recusación es la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo.

“Yo considero que la fiscal Marlene debe apartarse, teniendo en cuenta la resolución del 2012 que la nombra fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, por el entonces fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre. Esto genera hoy en día en el proceso un impedimento, teniendo en cuenta esa relación de confianza”.