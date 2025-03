Gobernadora del Valle niega vínculos con caso de nombramientos en la DIAN

Cali

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se pronunció luego de ser incluida en el listado de políticos mencionados en la investigación de la Corte Suprema de Justicia por presuntas recomendaciones de puestos en la DIAN.

La mandataria negó cualquier participación en dichas prácticas y aseguró que nunca tuvo relación con esa entidad ni con el exministro de comercio Luis Carlos Reyes, cuando ocupo la dirección de la DIAN.

La mandataria explicó que su nombre aparece en una lista que, según información conocida, habría sido encontrada en archivos antiguos y no corresponde a declaraciones directas del exministro Reyes.

De acuerdo con la gobernadora, su abogado Iván Cancino, estuvo presente durante la diligencia en la Corte y pudo constatar que en ningún momento fue mencionada por el exministro.

Asimismo, aclaró que durante su tiempo como senadora no tuvo relación con la DIAN, ya que perteneció a la Comisión Séptima, la cual no manejaba asuntos económicos ni tributarios. Indicó que no hizo recomendaciones de personal y que, en su momento, no tuvo contacto con la entidad.

También precisó que su única reunión con el exministro Reyes fue en calidad de gobernadora, en el marco de una gestión relacionada con problemas en unas obras del departamento financiadas por Fontur, sin ninguna relación con nombramientos o cargos en la DIAN.