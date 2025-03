‘El Terreneitor’, el joven domiciliario que recorre las calles de Bogotá en silla de ruedas

Darwin Osorio, ‘El Terreneitor’, creador de contenido y domiciliario en silla de ruedas, habló con W Fin De Semana sobre su vida y la labor que está haciendo, volviéndose viral en redes sociales.

“Nací con una hemofilia y a los 4 años tuve un accidente. Entonces, a esa edad, hice un mal movimiento y, según los médicos, los discos de la columna se comenzaron a fracturar y desde ahí estoy en silla de ruedas”, indicó.

Aunque comentó que al inicio eran “llevaderas” las cosas, poco a poco se fueron complicando, principalmente fuera de casa.

“Al inicio era llevadero, no entendía lo que pasaba, pero a medida que pasaba el tiempo se iban complicando las cosas. Por ejemplo, en el colegio los niños no me aceptaban y las niñas lo rechazaban”, dijo.

¿Cuándo y por qué decidió volverse repartidor?

En enero de 2024, con la necesidad de comprarse un celular, decidió buscar empleo, pasó hojas de vida, pero lo rechazaban, según explicó.

“Un amigo me dijo que me metiera como repartidor y lo pusiera como bicicleta, como por bobear”, afirmó.

Su primer pedido fue en Soacha y contó que le dio mucha pena porque todo el mundo lo miraba, pero luego le “cogió el tiro” y ya todo fue más fácil.

¿Recibe apoyo de plataformas de domicilios?

Mencionó que los de Didi y los de Rappi no le han brindado ningún tipo de ayuda.

