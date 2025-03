“Alcalduchos”: críticas del presidente Petro a alcaldes que no acogieron día cívico

En medio de miles de personas que llegaron a la Plaza de Bolívar para apoyar las reformas del Gobierno Nacional, el presidente Gustavo Petro criticó al Congreso de la República por la no aprobación de las mismas.

Petro enfatizó que el pueblo debe rebelarse “con la mayor fuerza posible (…) no admitimos tiranías, luchamos mucho, murieron mucho en este país por la libertad (…) tenemos que ser conscientes de la historia que ahora vivimos, los alcalduchos están pisando la Constitución queriendo ensuciar las páginas escritas que dicen que la protesta es un derecho”.

Puede leer: Oficialmente se hundió la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado

En cuanto al Congreso de la República, Petro dijo que han “traicionado al pueblo de Colombia y lo han hecho por la codicia, por dineros, se han arrodillado al rico epulón y a un dios falso, el dinero. No quieren que la madre comunitaria tengan un sueldo, no quieren que las madres tengan una pensión merecida después de criar a sus hijos, de darnos la vida, no quieren que el día termine como la naturaleza la hizo en la tierra, a las seis de la tarde”.

“Arranca la consulta popular, la movilización es permanente y creciente. Tendrá su máximo no el día de hoy con los votos de los que ya vendieron su corazón a la codicia, sino en la plenaria del Senado, donde cada senador debe recordar que no es más que un simple representante del pueblo y debe obedecerlo”, agregó el presidente.