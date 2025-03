Petro rechazó propuesta de Galán de ‘Guardianes del Orden’ en Bogotá y los comparó con paramilitares

El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X (antes Twitter) para rechazar la propuesta de ‘Guardianes del Orden’ en Bogotá, del alcalde Carlos Fernando Galán, que buscaría incorporar expolicías y miembros retirados de la fuerza pública para fortalecer la seguridad y la convivencia en la ciudad.

El mandatario trajo a colación al padre del alcalde, el liberal Luis Carlos Galán, y aseguró que él se hubiera opuesto a esa iniciativa.

“Galán, padre, se opuso a las Convivir porque sabía que no eran sino organizaciones paramilitares del narcotráfico que reproducían y amplificaban el crimen a nombre del Estado. Ese tipo de organizaciones, concebidas como ‘seguridad para la muerte’, ubicadas en el Magdalena Medio, terminaron asesinando a Luis Carlos Galán”, afirmó.

Asimismo, dijo que los jóvenes de convivencia y paz se transformaron en ‘Guardianes del Orden’ de Bogotá.

“No entiendo el paso a la derecha del Nuevo Liberalismo, no es un asunto simple de palabras, sino de concepción y déficit democrático. A los jóvenes de la ciudad, de los más preparados del país, excluidos, no se les trata con bolillo y rejas”, expresó el presidente.

También afirmó que nunca le escuchó a Luis Carlos Galán “la falsa y muy conservadora tesis de que el empleo crece a partir de bajos salarios”, pues sostuvo que la han “criticado los últimos premios Nobel de Economía, porque no se verifica con los datos reales”.

“No sé cómo el Nuevo Liberalismo llegó a esa involución tan dramática”, repuso.

El mandatario añadió que la propuesta “desencadena conflictos con la juventud trabajadora”, y que esto es claro para el alcalde Galán.

“Elimina el mecanismo de resolver los conflictos con diálogo, que es uno de los grandes logros de Bogotá, obtenido antes que llegarán los últimos gobiernos de derecha, y vuelve a recurrir a una Policía no preparada para el conflicto social y que dejó muchos jóvenes muertos en la ciudad (…) El conflicto social no se trata con represiones, porque acaba cosechando muertos. El conflicto social no es más, sino una oportunidad para avanzar con una sociedad viva”, cerró.

