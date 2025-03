Las cuatro menciones sobre el general (r) William Salamanca en caso ‘Papá Pitufo’

El general William René Salamanca salió de la Policía Nacional en febrero pasado tras una destacada carrera, pero en medio de serias dudas sobre sus actuaciones para contener los tentáculos del contrabandista Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’, en la institución.

De hecho, La W conoció que el propio presidente Gustavo Petro supo que el nombre del oficial podría salir salpicado en el escándalo y la decisión fue entonces adelantar su retiro.

Al revisar el expediente del llamado zar del contrabando, aparecen al menos cuatro menciones sobre el exdirector, frente a las cuales la justicia tendrá la última palabra. W Radio revela las citas textuales de lo dicho por dos policías, que dan pistas de presuntas conexiones de la organización de Marín con Salamanca.

El primer capítulo de esta historia se origina en la declaración que rindió el mayor Peter Nocua frente a Policía Judicial. Nocua, quien fue jefe de la Policía Fiscal y Aduanera en Cartagena, confesó que se reunió, colaboró y recibió beneficios de ‘Pitufo’, pero además dio pistas sobre cómo operaba la organización ilegal.

Sobre la salida del coronel Andrés Fernando Serna Bustamante de la Dirección de Talento Humano, el mayor aseguró que el general Salamanca removió a Serna por una aparente molestia con decisiones sobre oficiales nombrados en la Polfa.

“Ese día también él me informa que a mi coronel Serna Bustamante Andrés Fernando, director de talento humano, lo habían sacado de esa dirección por motivo a que estaba organizando la lista de los oficiales POLFA con mi general Tito y que por ese motivo el señor director general de la policía lo había sacado de ese cargo. Ya finalizando esa reunión, este doctor me indica que no me preocupe, que él tiene el manejo de los oficiales que llegan a la POLFA y que yo tengo el visto bueno de él para quedarme en Cartagena, este asesor es el asesor Venegas y allí finaliza la reunión en la piscina y dirigiéndome hacia el ascensor del hotel me indica que él trabaja de la mano con la señora teniente coronel ayudante del señor director de la policía y me muestra la fotografía de mi coronel ayudante del señor director general de la policía en el WhatsApp, el 05 de octubre de este año Posterior a mi llegada de un allanamiento que se realizó en Sincelejo ya que es jurisdicción de la POLFA en Cartagena”.

La teniente coronel que aparece relacionada sería Erika Castellanos, quien, conforme a fuentes, era ayudante de Salamanca. En la segunda mención se habla del subintendente Álvaro Galvis, otro policía considerado corrupto y quien aseguraba que era intocable porque, supuestamente, tenía la protección del director de la Policía, William René Salamanca.

“Recuerdo después que al señor subintendente Alvaro Galvis le llega la desvinculación de la POLFA a través de la firma de una resolución del ministerio de defensa nacional para lo cual él llega hasta mi oficina ya que yo como jefe de la división POLFA encargado debía notificarle el traslado o la finalización de la función pública y él ese día me dice que él tiene el poder y las influencias para que lo vuelvan a nombrar en función pública en POLFA y que el director de la Policía se había comunicado con él posterior a un viaje en el exterior que se encontraba el señor director de la policía a lo cual me causaba mucha precaución un poco de temor y me intimidaba porque al contarme él esto veía yo que estaba tratando yo con una persona que tenía influencias dentro de la institución, influencias políticas y otras personalidades del país que en dado caso él lo quisiera podría afectar mi carrera en la policía nacional”.

En la tercera mención Nocua hace referencia a dinero que presuntamente estaría llegando a Salamanca desde la organización de ‘Pitufo’:

“Día 03 de octubre a través del señor teniente coronel Carlos Oviedo, jefe división control operativo Bogotá encargado, me presenta a través de una aplicación llamada SILENT PHONE a un supuesto asesor del director general de la Policía Nacional y me indica que el asesor me escribiría con el fin de tener una reunión en privado donde esta persona me indicara la reunión me cita el asesor en el hotel Radisson en Cartagena me indica que va a estar vestido con ropa deportiva y que me espera en la recepción del hotel. Al llegar a ese lugar nos desplazamos hacia las piscinas del hotel en donde esta persona me indica que él tiene muchos contactos y que maneja los listados de los oficiales que quedarían en las divisiones de la POLFA, que esos listados no los maneja palabras textuales ‘ni Puentes ni Sarmiento”, refiriéndose a mi coronel Puentes, director de la POLFA, y a mi mayor Sarmiento, secretario privado. Mientras estamos en esa conversación recibe dos llamadas de dos personas, al parecer coroneles, por motivo a que él los saludo de forma Institucional “mi coronel buenas noches dios y patria”. En esa conversación él me indica que él trabaja para la policía como contratista de la sala de interceptación y también me indica que el celular lo debo cambiar cada 4 meses porque pueden chuzar las conversaciones y que él trabaja para el director de la Policía en donde yo mensualmente debía viajar a Bogotá a llevarle un dinero y entregárselo personalmente a él, a lo que yo respondo que como se le ocurre que yo iba a hacer eso, teniendo en cuenta el riesgo que podía tener al viajar con una maleta o caminar con una maleta llena de plata en Bogota”.

La última mención está en un reporte de un agente encubierto, cuya identidad no revelaremos.

Al agente encubierto le preguntan sobre la influencia de Papá Pitufo en nombramientos dentro de la Policía. Allí menciona la designación del coronel Diego Enrique Fontal Conejo como subdirector de la Polfa la cual, según este testimonio, fue un pedido puntual del zar del contrabando, con supuesto aval del general Salamanca.

“Él me hacía señas, él trataba de no nombrar, él hacía así. O sea el uno, o sea el primero, el director de POLFA y así mismo que el general. Eso sí lo llegó a decir, que hasta mi general Salamanca, director de la Policía, también pues como que tiene conocimiento. Sí, yo mismo, el señor coronel Puentes y el segundo quien llegó, que me dio a entender que él fue quien lo trajo, el coronel no recuerdo el apellido, Fontal, de apellido Fontal, que es muy amigo de él y el de una u otra manera, pues lo trajo a POLFA como segundo. Ya que me recuerdo, igual eso quedó en un audio. El también habla de que el señor coronel Torres quien estaba en DIPOL”.

La W consultó al general en retiro William René Salamanca, quien prefirió no pronunciarse, pues quiere dejar el tema en manos de la Fiscalía. Salamanca también dijo que espera que Diego Marín sea extraditado a Colombia desde Portugal para que se sepa la verdad.

El exdirector no está vinculado por parte de las autoridades a este caso.

Escuche W Radio en vivo: