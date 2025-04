¿Es bueno bañarse todos los días? Dermatóloga explica los riesgos de hacerlo de manera incorrecta

Diversos expertos afirman que bañarse con demasiada frecuencia o con agua muy caliente puede dañar la piel. De acuerdo con un nuevo estudio de la Universidad Harvard, la utilización de ciertos geles de ducha antibacterianos pueden llegar a matar a algunas bacterias que son necesarias para el equilibrio de nuestros microorganismos de la piel. Además, según el estudio, el bañarse muy seguido puede generar resequedad, irritación e infecciones.

La dermatóloga Laura Habib explicó en Salud y Algo Más que a nivel dermatológico, “funciona más de acuerdo a los hábitos en torno al baño, que con el baño en sí. Por ejemplo, hay personas que realizan una rutina de un baño largo, con una sobreexposición alta al agua, la temperatura del agua y los irritantes que utilizan”. Por eso, según la experta, más que bañarse todos los días, es saber cómo hacerlo de la manera correcta.

Aunque el estudio recomienda bañarse cada tres días por cinco minutos, Habib señaló “que en nuestra cotidianidad, eso no tendría un impacto positivo, no solo en la parte de la salud, sino en el mensaje del autocuidado, de estar limpio, enérgico y una actitud mucho más elevada. Un baño corto, de tres a cinco minutos, con agua tibia o fría, nunca caliente, y con productos adecuados que no agredan la piel."

Añadiendo que “no necesitamos tanto tiempo dentro de la ducha, necesitamos tener una rutina organizada”.

