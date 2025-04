Ruptura de tubería en Facatativá impide el transporte de combustible hacia Bogotá

En las últimas horas, las fuertes lluvias en el municipio de Facatativá, Cundinamarca, provocaron la ruptura de una tubería en la calle 15, la vía principal de acceso al complejo de Mancilla, donde operan empresas encargadas del transporte de combustible hacia Bogotá.

Debido a la emergencia, la vía tuvo que ser cerrada, lo que ha complicado la movilidad en la zona y el abastecimiento de combustible.

“Efectivamente, tras la ruptura de una tubería de aproximadamente 14 pulgadas de aguas negras, se debieron tomar medidas. Lo que hemos tenido es el desbarrancamiento de la vía, ya que el agua se ha filtrado por el pavimento”, explicó el alcalde de Facatativá, Luis Carlos Casas, en declaraciones a W Radio.

“La decisión que tomé desde ayer fue emitir un decreto para restringir el paso de tractocamiones, porque, debido a su peso y vibración, la afectación en la vía podría ser aún mayor”, agregó.

Por el momento, el paso de tractocamiones está restringido y la entrada y salida del complejo de Ecopetrol permanece cerrada hasta que la situación sea resuelta.

Finalmente, el alcalde Casas expresó su preocupación por la falta de atención del Gobierno Nacional para ejecutar un proyecto que permita la rehabilitación de la vía.

“Aparte de esta emergencia, he pedido ayuda al Gobierno Nacional y a los ministerios. Es un tema urgente, pero hasta ahora no he recibido ninguna respuesta. Presenté un proyecto de 15 mil millones de pesos y solo he encontrado silencio por parte del Gobierno”, concluyó.

