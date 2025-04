Gobernador de Córdoba reaccionó ante caso de dulces denunciado en redes por MinComercio: esto dijo

Montería

En medio de su rendición de cuentas, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, reaccionó al polémico caso denunciado recientemente en redes sociales por parte de la ministra de Comercio (e), Cielo Rusinque, quien advirtió sobre un presunto intento de envenenamiento a través de dulces que le habrían regalado en Montería.

En ese sentido, el mandatario departamental expresó que “si hay algo que yo tengo que reconocer es que el pueblo de Córdoba es decidido; pero sano y aquí está la fuerza pública, en la que hay hombres que no son de aquí, han estado en otras regiones y pueden dar fe de ello: este es un pueblo tranquilo. Si la hubiesen querido envenenar, lo hubiesen hecho”.

Cabe recordar que, sobre este caso, el parte médico apuntó el pasado 20 de abril a una intoxicación de cuatro personas por una aparente “ingesta de dulce de coco”.

“Como gobernador de Córdoba, mi único deseo es que le vaya a bien al Gobierno Nacional y no voté con Petro; pero como gobernante tengo que solucionar los problemas de los que votaron con Erasmo y los que no votaron con Erasmo. Ayer escuchaba a la ministra diciendo que los dueños de la Clínica del Río son opositores al Gobierno, no lo creo y nosotros como cordobeses no podemos caer en ese juego de confrontar; al contrario, invité a la ministra a que venga y conozca lo que estamos haciendo”, sostuvo el gobernador Zuleta.

“Necesitamos que el Gobierno Nacional mire al pueblo de Córdoba, todos queremos que le vaya bien a Colombia; esto no se trata de quién es ‘petrista’ y quién no (…) Uno desea que le vaya bien al gobernante, deseo que le vaya bien al presidente Petro, que le vaya bien al Gobierno; pero que le vaya bien a Córdoba, porque hoy el pueblo de Córdoba espera que el tener un presidente cordobés represente una transformación para el departamento”, agregó.