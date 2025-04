¿Inconforme con lo que Instagram le muestra? Así puede reiniciar las recomendaciones

Instagram es una de las redes sociales más usadas hoy en día. Su enfoque hacia las imágenes, fotos y videos la han convertido en una plataforma favorita de muchos.

En teoría, el algoritmo de Instagram se configura a partir del uso que se le dé a la app, por lo que aquellas cosas que más le gustan o con las que más interactúa le enseñan a la plataforma qué tipo de cosas mostrarle más seguido.

Este algoritmo es el que dicta qué tipo de contenidos y cuentas son las que le aparecen automáticamente tanto en el feed, como en los reels y en la pantalla de explorar.

Sin embargo, en diversas ocasiones es posible que no esté conforme con el tipo de fotos o videos que aparecen automáticamente para la app. Si bien es posible ocultar publicaciones individualmente, no es la forma más efectiva para eliminar todo aquello que no quiere ver en la app.

Meta, la empresa detrás de la app de mensajería, recomienda hacer un reinicio de las recomendaciones de Instagram si el contenido que está viendo ya no es de su agrado.

¿Cómo reiniciar las recomendaciones de Instagram desde un celular?

De acuerdo con Meta, todos los usuarios pueden reiniciar el algoritmo de recomendaciones de Instagram para que pueda interactuar con la app como de ceros, sin necesidad de crear una nueva cuenta.

Para reiniciar las recomendaciones de su Instagram desde celular solo tiene que seguir los pasos a continuación:

Dentro de la app, ingrese a su perfil y oprima el menú de tres líneas en la esquina superior derecha. Se desplegará la configuración de la app, deslice hasta encontrar ‘Preferencias de contenido’. Escoja ‘Restablecer contenido sugerido’. Aparecerá una pantalla explicando los cambios que surgirán. Para continuar, oprima el botón ‘Siguiente’ Aparecerá un listado del contenido que más le aparece en su feed y las cuentas que sigue a manera de resumen. Si ya está seguro de su decisión, puede confirmar oprimiendo en ‘Reiniciar contenido sugerido’. Oprima nuevamente en la opción con letras rojas para efectuar el cambio.

Según aclara Meta, esto no borrará su configuración ni eliminará las cuentas que ya está siguiendo. Principalmente aparecerán temas y publicaciones que en lo usual no le aparecen, esto es para que la app aprenda de ceros qué es el tipo de contenido que más le gusta.

Puede facilitar y acelerar el proceso activamente buscando contenido relacionado a temas que le gusten, dando like a publicaciones de su interés o viendo reels que sean más de su agrado.

Eso sí, una vez haya reiniciado sus recomendaciones no hay forma de retroceder el proceso, por lo que esta es una opción útil si quiere hacer un “borrón y cuenta nueva” en la app, sin necesidad de realmente crear otra cuenta.

Escuche W Radio en vivo: