Estudiante de la UNacional denunció agresión sexual por integrante de la minga indígena

Una estudiante de la Universidad Nacional de Colombia denunció haber sido víctima de agresión sexual el pasado 29 de abril, mientras compartía un espacio cultural en la plaza Ché con miembros de la minga indígena que se alojaban en el campus. Su testimonio fue difundido por el medio alternativo La Avispa, del que forma parte.

Según relató la joven, esa noche participaba de una jornada con música y diálogo, en la que varias personas conversaban sobre el papel de las comunidades indígenas en las movilizaciones del 1 de mayo. En ese contexto, entabló una conversación con el señalado agresor, con quien habló sobre temas organizativos de la minga y sobre posibles contenidos periodísticos.

Después de un tiempo, el hombre la invitó a dirigirse al parqueadero del edificio de Medicina, alegando que debía recoger algo. Durante el trayecto, en inmediaciones del edificio de Farmacia, la joven fue agredida sexualmente. “Ni siquiera alcanzamos a llegar a Medicina, cuando, bruscamente, me arrinconó contra el muro de Farmacia donde me obligó a practicarle sexo oral. Luego, al ver mi resistencia, paró y volvimos a la plaza Ché”, relató.

De regreso en la plaza, visiblemente afectada, compartió lo sucedido con sus amistades, quienes la animaron a reportar el caso ante las autoridades indígenas presentes. La joven lo hizo, pero prefirió no involucrarse en el seguimiento del proceso interno. “En mi vulnerable posición, no quise conocer detalles del proceso más allá de eso. Desde ese momento me alejé completamente de la universidad”, señaló.

Días después, la estudiante decidió hacer pública su experiencia de forma anónima, con el objetivo de advertir sobre situaciones similares en espacios de encuentro universitario. “He preferido hacer esta alerta desde el anonimato, pero con el deseo de que nunca más nadie más viva algo así en los espacios de juntanza en la universidad”, expresó.

La Universidad Nacional se pronunció el 3 de mayo a través de una rueda de prensa. La vicerrectora de la sede Bogotá, Carolina Jiménez, confirmó que la institución tiene conocimiento de tres casos de violencia de género ocurridos durante la estadía de la minga indígena. Dos de ellos involucran presuntamente a integrantes de dicha comunidad. La universidad activó su ruta de atención institucional.

Por su parte, el rector Leopoldo Múnera indicó que se hará seguimiento a los casos y se prestará acompañamiento a las personas afectadas, en coordinación con la Defensoría del Pueblo. También se anunció que la universidad participará en los procesos judiciales que se deriven de las denuncias.

Miles de personas pertenecientes a comunidades indígenas llegaron a Bogotá a finales de abril para participar en las marchas del Día del Trabajo. Varias delegaciones se alojaron temporalmente en instalaciones de la Universidad Nacional, como parte de un acuerdo logístico.

