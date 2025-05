Crítica al Gobierno Nacional por su actuar en la región del Catatumbo

Catatumbo

Comunidades catatumberas aseguran que han pasado cuatro meses y aún no se ha logrado mejorar en nada, la difícil situación de orden público que se presenta en esta región y que, hasta el momento, ha dejado más de 66.500 personas desplazadas y más de 130 asesinadas.

Nelson Arévalo, director de Corporeddeh capítulo Ocaña, resaltó la preocupación que le asiste por el recrudecimiento de la violencia en esta zona del departamento.

“No, eso es lamentable, eso es una farsa, siempre todo es comunicativo y de ahí no pasa, del discurso, porque no hemos visto absolutamente nada. Lo que hay es más violencia, más desempleo, más inseguridad, más intranquilidad. La salud está igual de mal. Así estamos en todo, en puros anuncios y anuncios de este gobierno que no ha servido para nada, solo para crear falsas expectativas en las comunidades y ya la gente está muy cansada” dijo Arévalo.

Agregó que “pedimos que pasemos del discurso a unas estrategias definidas para evitar esta violencia. Con los grupos creo que deberíamos ir al diálogo, si es necesario, porque ya con las armas no se ha podido”.

Recordó que esta región estuvo tres meses bajo conmoción interior. Sin embargo, ni con esta medida la crisis mejoró.