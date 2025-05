“No me sueño reelegido y no quiero volverme drogadicto del poder”: presidente Petro

El presidente Gustavo Petro aseguró que no quiere ser reelegido para no volverse "drogadicto al poder". Foto: EFE/ Presidencia De Colombia / Presidencia de Colombia ( EFE )

Durante la realización del primer cabildo que se convocó para apoyar la consulta popular, que fue hundida por el congreso de la República y presentada de nuevo por el Gobierno nacional en la tarde de este martes 20 de mayo, el presidente Gustavo Petro, desde Barranquilla, aseguró que no le interesa ser reelegido.

El presidente Petro explicaba que su intención era pacificar a Barranquilla y entablar diálogos con las bandas criminales de la ciudad. Sin embargo, en medio de su discurso señaló: “a Colombia no la podemos dejar suelta por allí en manos del narcotráfico mundial, despedazándola, necesitamos educar la juventud, cuidarla y asegurarla (…) para eso se necesita seguridad social, familias que puedan proteger a sus hijos, para eso necesitamos justicia social”.

Por eso, el mandatario fue enfático en decir que “no estamos diciendo nada malo para Colombia, yo no estoy pidiendo aquí que voten por cuál o tal personaje, no estoy pidiendo que voten por Petro, no me sueño reelegido y no quiero volverme drogadicto del poder porque me volvería asesino. Lo que quiero es que la juventud tenga oportunidades”

“Voy a iniciar un diálogo de conversaciones del Gobierno con las bandas juveniles de Barranquilla”, afirmó Petro, quien añadió que su intención es que los miembros de los grupos dejen de atacar a su vecino y a otros jóvenes, y de estar al servicio de “traquetos y políticos”.

Adicionalmente, el presidente aseguró que el Gobierno “les ofrece la mano” y los invitó a empezar la formación del liderazgo popular.

