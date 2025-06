Polémica en Chile: Boric se negó a atender llamada del secretario de Estado de EE.UU.

Gabriel Boric: Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images - Marco Rubio. Foto: Sha Hanting/China News Service/VCG via Getty Images.

El pasado viernes 30 de mayo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llamó al Palacio de La Moneda, sede de la Presidencia de Chile, con el objetivo de comunicarse con el mandatario Gabriel Boric para hablar sobre las medidas adoptadas por Chile frente a Israel, entre ellas el retiro del embajador y de los agregados militares, en respuesta a los ataques israelíes en Gaza.

A Rubio se le informó que el presidente Boric no podía atender la llamada, por lo que fue derivado al canciller chileno, Alberto van Klaveren.

El propio Van Klaveren aclaró el pasado lunes 2 de junio que Boric no atendió la comunicación porque se encontraba ocupado con los preparativos de su cuenta pública.

“No es inusual que un secretario de Estado de Estados Unidos hable con presidentes o jefes de gobierno de otros países o primeros ministros. Tampoco es inusual que el Presidente se excuse porque está preparando su cuenta presidencial, como era público o notorio”, afirmó Van Klaveren, añadiendo que “como el Presidente no estaba disponible -y no lo considero un ninguneo al secretario de Estado de Estados Unidos-, tuvimos una conversación (de la) que no me puedo referir a los detalles, (porque) sería una infidencia, (pero) fue una conversación de carácter diplomático, pero sí lo que puedo decir es que fue una conversación absolutamente cordial, amable, amistosa”.

Fuentes confirmaron a La Tercera que la conversación duró 10 minutos y que fue inevitable abordar el tema de Israel. Van Klaveren le aseguró a Rubio que estaba descartado un rompimiento de relaciones con el Estado judío.

Por su parte, Rubio le habló a su homólogo chileno sobre los esfuerzos de EE. UU. para alcanzar un cese al fuego en Gaza y la liberación de los rehenes israelíes.

Sin embargo, fuentes consultadas por medios locales ofrecieron otra versión. Desde La Moneda, señalaron que el contacto con el presidente Boric no se concretó, explicando que “los presidentes de la República se contactan con presidentes o primeros ministros. Los cancilleres se contactan con cancilleres”.

Medidas de Chile contra Israel por ataques en Gaza

La semana pasada, el presidente Gabriel Boric ordenó la retirada de sus agregados militares en Israel en respuesta a la frágil situación humanitaria que se vive en Gaza por los ataques israelíes en el enclave.

Boric, que ha sido muy crítico con el primer ministro Benjamín Netanyahu desde el comienzo de la guerra, llamó a consultas al embajador chileno en Tel Aviv en noviembre de 2023. No obstante, no ha roto relaciones con el país de Oriente Medio.

“Nuestra embajada en Israel ha notificado a las autoridades de ese país el retiro de los agregados militares, de defensa y aéreo, quienes se encontraban desempeñando funciones en nuestra misión en Tel Aviv”, dice el comunicado de la cancillería chilena.

Las medidas de Chile hacia Israel generaron molestias en Washington. Jim Risch, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU. y uno de los republicanos más influyentes en política exterior, abordó lo dicho por el presidente Boric sobre Israel, tildando sus palabras de “decepcionantes y miopes”. Risch advirtió que estas medidas contra Tel Aviv pueden tener un impacto negativo en las relaciones entre EEUU y Chile, una preocupación que se arrastra desde la administración de Joe Biden.

