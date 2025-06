Alta consejera denunció que alcaldes y gobernadores están apropiándose de programas del Gobierno

En medio de un nuevo consejo de ministros, que se realizó en la noche de este martes 24 de junio, la Alta Consejera para las Regiones, Luz María Múnera, denunció ante el presidente de la República, Gustavo Petro, que algunos alcaldes y gobernadores en diferentes zonas del país están apropiándose de programas del Gobierno Nacional.

La funcionaria explicó: “presidente, usted mencionaba que tenemos un programa grande (…) lo hemos visto varias veces, que no se sabe lo que estamos haciendo. Es bueno saber que algunos alcaldes y gobernadores reciben nuestros programas, por ejemplo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, recibe los equipos básicos, los tiene, pero les cambió el nombre”.

Según la alta consejera, para la ciudadanía aparecen como programas de Federico Gutiérrez y no como programas del Gobierno de Gustavo Petro. “Lo mismo pasa en Atlántico con mejoramiento de vivienda (…) se nos apropian de nuestras orientaciones y nuestros programas y la gente no se da cuenta que esos programas son del gobierno de Gustavo Petro y no de las alcaldías y gobernadores”, sentenció.

#NoticiaW | La consejera para las Regiones denunció que algunos alcaldes y gobernadores se están apropiando de programas del Gobierno Nacional. El alcalde de Medellín “recibe los equipos pero les cambio de nombre, entonces aparecen como programas de Federico Gutiérrez”, señaló. pic.twitter.com/cysKJMiZkQ — W Radio Colombia (@WRadioColombia) June 25, 2025

