Personas nombradas deben dar explicaciones ante la justicia: Petro sobre supuesto plan de Leyva

El presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió desde España a la exclusiva de el diario El País América, medio que reveló que el excanciller Álvaro Leyva se reunió hace dos meses en Estados Unidos con asesores cercanos a la administración de Donald Trump para buscar su apoyo a un plan para hacer caer al mandatario de los colombianos.

Petro calificó dicho plan como un “armatoste” lo supuestamente planeado por Álvaro Leyva y aseguró que se trata de una “conspiración del narcotráfico y la extrema derecha, aparentemente colombiana y norteamericana, para derrocar al presidente del cambio en Colombia”.

Asimismo, el mandatario expresó que todas las personas que Álvaro Leyva nombró “deben dar explicaciones, no solamente políticas y públicas, sino ante la justicia”. No obstante, mencionó que no sabe si sea verdad que estén involucradas.