Lautaro no guardó nada tras eliminación del Mundial de Clubes: Quien no quiera estar en Inter, adiós

El argentino Lautaro Martínez, capitán del Inter de Milán, lanzó un fuerte mensaje hacia su vestuario tras la eliminación en los octavos de final del Mundial de Clubes.

El internacional ‘albiceleste’ pidió disculpas a sus aficionados por la derrota 2-0 ante el Fluminense en Charlotte, donde el Inter dejó una imagen muy decepcionante.

Este duro golpe se suma a la paliza 5-0 recibida el 31 de mayo en la final de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain.

“Lo siento mucho pero hay una cosa que quiero decir, porque aquí estamos luchando por unos objetivos (...) Quien quiera estar con nosotros, que se quede, quien no quiera estar, que se vaya“, dijo a DAZN el delantero sin detallar hacia quién se dirigía específicamente.

"Yo quiero luchar por los objetivos, para que seamos un equipo importante. En los últimos años hemos estado arriba y quiero seguir ahí“, afirmó. “El mensaje es claro: quien quiera seguir luchando por cosas importantes, debe quedarse. Quien no quiera, adiós”.

"No voy a decir nombres, lo digo en general, pero vi muchas cosas que no me gustaron", recalcó.

“Solo no se pueden hacer las cosas. Luchamos todos juntos y perdemos todos juntos”, dijo el Toro, quien estrelló un remate contra el palo en la segunda mitad que hubiera colocado el empate 1-1 ante Fluminense.

“Yo soy el primer responsable como jefe del grupo, por eso vengo a hablar”, afirmó. “Esta derrota nos duele mucho, a nosotros antes que a nadie, porque fue una temporada demasiado larga, pero lo dimos todo en el campo y llegamos hasta aquí”.

Posteriormente el presidente del Inter, Giuseppe Marotta, secundó el llamado de atención de su capitán y apuntó a que su destinatario directo era el turco Hakan Çalhanoglu, de quien dijo que podría abandonar el club en breve.

El mediocampista, baja en el Mundial por problemas físicos, publicó en las últimas horas imágenes de sus vacaciones frente al mar.

“Lautaro, como capitán, ha dicho algunas suposiciones y algunas verdades”, declaró Marotta a DAZN. “Es evidente que quizá se refería a la situación de Çalhanoglu, que se resolverá lo antes posible”.

“Esto forma parte de esas dinámicas de final de temporada que siempre hemos afrontado con calma y lucidez”, señaló. “Está claro que hablaremos con Çalhanoglu. Resolveremos esto de la mejor manera posible”.

“Por tanto, este llamado de atención por parte de Lautaro cuenta con el apoyo absoluto del club, porque este debe ser el espíritu ganador que nos puede llevar lejos", concluyó Marotta.