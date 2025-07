No soy instrumento de nadie: Francia Márquez negó participar en plan de Leyva para “sacar” a Petro

La vicepresidenta Francia Márquez se pronunció luego de haberse revelado un presunto plan del excanciller Álvaro Leyva para “sacar” al presidente Gustavo Petro de su cargo.

La alta funcionaria pidió que la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, investigue a profundidad “los hechos que sugieren un supuesto plan para atentar contra nuestra democracia” y agregó que “deben darse sin demora todas las claridades a que haya lugar”.

Además, la vicepresidenta aseguró que hoy, más que nunca, es momento de rodear y defender la institucionalidad y la democracia.

“Con mi conciencia tranquila, pero con firmeza, insisto en mi rechazo ante los infames señalamientos que ponen en duda mi comportamiento frente a la autoridad que representa el presidente Gustavo Petro. Jamás me he prestado para conspiraciones, no soy instrumento de nadie”, advirtió la vicepresidenta.

Cabe recordar que, en un audio revelado por El País América, se oye al excanciller Álvaro Leyva decir lo siguiente:

“Hay que sacar ese tipo. Ese tipo presidiendo las elecciones [las presidenciales que están por celebrarse en 2026]... es que, además, el orden público se desbordó. Eso no puede suceder, sino con un gran acuerdo nacional en donde tienen que estar el ELN, los del Clan del Golfo. (...) Yo he hablado con los gremios más importantes (...). Es que aquí han venido los del Clan del Golfo, una vaina muy jodida. Este país va al despeñadero”.

El País América también cita una persona que participó en las reuniones con Leyva, quien contó esto:

“Nos dijo que tenía todas las herramientas para ejecutar un plan y sacarlo. Su lugar lo ocuparía Francia Márquez [la vicepresidenta]. Contaba con evidencias de que Petro no podía seguir ejerciendo el cargo y que, en caso de que esto saliese adelante, el presidente no tendría capacidad de respuesta. La ayuda de los americanos era muy importante”.

#NoticiaW | La vicepresidenta Francia Márquez pidió a la Fiscalía que se investigue a profundidad los hechos que sugieren un supuesto plan “para atentar contra nuestra democracia”. Esto tras planes de Álvaro Leyva para “sacar” al presidente Petro.



“Jamás me he prestado para… pic.twitter.com/RbV2YA42e9 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) July 1, 2025

Escuche W Radio en vivo: