No me arrodillo ni me dejo presionar: Petro por llamado a consulta de embajadores de Colombia y EEUU

El presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió este jueves, 3 de julio, a las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos luego del llamado a consultas que se hizo, por un lado, al encargado de negocios interino de la Embajada en Bogotá, John T. McNamara; y por el otro al embajador Daniel García-Peña.

“Yo no me arrodillo ni me dejo presionar (…) esos que están llevando a Trump hacia rupturas en América Latina, lo están llevando es para que se debilite el frente que tenemos contra las organizaciones del crimen”, dijo el presidente Petro.