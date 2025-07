Enfrentamientos étnicos por tierras dejan once heridos en el norte del Cauca

Once heridos tras los violentos enfrentamientos por tierras entre comunidades indígenas y afrodescendientes en el norte del Cauca.Los hechos se registraron en la hacienda La Victoria ubicada en límites entre los municipios de Caloto y Guachené.

Información preliminar señala que entre los heridos, 8 comuneros afros y 3 indígenas se encuentra el líder afrocolombiano Víctor Hugo Moreno y un escolta de la UNP, impactados por arma de fuego.

Los lesionados de mayor gravedad fueron atendidos en centros hospitalarios locales y posteriormente remitidos hasta la ciudad de Cali.

La Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, (Aconc), afirmaron que, “rechazamos los actos que desestabilizan la armonía, la paz, la convivencia y que van en contravía de los usos y costumbres del pueblo negro de la región”.

Por su parte, el Movimiento de los Sin Tierra, nietos de Manuel Quintín Lame publicó que dados los hechos las comunidades ancestrales que hacen parte del proceso de liberación de tierra se declararon en asamblea permanente.

Sobre la problemática la vicepresidente Francia Márquez se pronunció en redes sociales. “No podemos permitir que la violencia nos arrebate el camino que tanto esfuerzo hemos construido como pueblos, (…), hago un llamado con urgencia al diálogo, a la escucha y a un compromiso real con la paz en nuestros territorios”, dijo.

Entre tanto, el gobernador del Cauca Octavio Guzmán se solidarizó con todos los heridos y las comunidades afectadas en el norte del Cauca y puntualizó que, “la violencia entre comunidades hermanas, no puede ser el destino del norte del departamento. No podemos seguir enfrentándonos entre quienes hemos luchado por la vida, la paz y la justicia. No podemos morir entre nosotros. No podemos añadir más violencia entre quienes estamos llamados a resolverla”.