Pura paja que vamos a nombrar un influencer: Benedetti sobre elección de gobernador del Magdalena

Tras los rumores de un presunto nombramiento del gobernador encargado del Magdalena por la salida de Rafael Martínez del cargo, el ministro del Interior, Armando Benedetti desmiente tales afirmaciones.

En declaraciones hechas por el jefe de la cartera de MinInterior asegura que “Es pura paja que vamos a nombrar a un influencer. Todavía no hay decisión, estamos esperando que el Consejo de Estado nos defina, porque ellos (Fuerza Ciudadana) perdieron la personería jurídica. Aún no sabemos si tenemos que pedirles una terna, o hay que nombrar a un funcionario del Gobierno”, dijo el jefe de la cartera.

La elección del gobernador encargado del departamento se da por la anulación de la credencial de Rafael Martínez por parte del Consejo de Estado por doble militancia.

Escuche W Radio en vivo aquí: