Demócratas tejanos desplazados a Chicago evacuaron su hotel por una amenaza de bomba

Varios de los legisladores texanos que salieron de su estado para boicotear un rediseño electoral propuesto por el Partido Republicano tuvieron que evacuar esta mañana el hotel donde se están alojando en Chicago (Illinois) tras recibir una amenaza de bomba.

Los congresistas ya se encuentran fuera de riesgo, según indicó el partido, pero la amenaza eleva las tensiones en el conflicto político, justo después de que el Gobierno de Texas ordenara su arresto y comenzara un proceso legal para destituir a uno de sus líderes, Gene Wu.

Un grupo de al menos 50 políticos demócratas de la legislatura estatal de Texas decidieron abandonar el estado el pasado domingo, 2 de agosto, con el objetivo de boicotear una propuesta de redibujo del mapa electoral que busca beneficiar a los republicanos de cara a los comicios de 2026, cuando se renueva el Congreso de Estados Unidos.

La iniciativa, promovida por el presidente Donald Trump- es inusual ya que se da fuera del plazo usual de reconfiguración electoral (cada 10 años) y beneficia al partido en el poder.

El nuevo mapa otorgaría cinco más a los republicanos en la Cámara de Representantes nacional y, de esta manera, el partido podría pasar a controlar 30 de los 38 curules que le corresponden a Texas, frente a los 25 que ostentan actualmente.

Como represalia y estrategia para acabar con el boicot, el gobernador del estado, el ultraconservador y aliado férreo de Trump, Greg Abbott, presentó ayer, 5 de agosto, una demanda ante la Corte Suprema de Texas para remover de su cargo al líder demócrata en la Cámara Baja estatal.

En la demanda, el gobernador argumenta que Gene Wu está incurriendo en “abandono del cargo” y lo acusa además de solicitar y recibir apoyo financiero para facilitar su ausencia de la sesión, lo que constituye, según Abbott, una “forma de soborno”.

“La mayoría de las personas que fallan repetidamente en presentarse a trabajar son despedidas. Los servidores públicos deben estar sujetos al mismo estándar. Aunque (Wu) siga ostentando su cargo, en la práctica lo ha abandonado voluntariamente”, señala el documento.

La Constitución de Texas abre la posibilidad de romper el ‘quorum’ al establecer que es necesaria la presencia de dos tercios de cada una de las cámaras para que se puedan llevar a cabo actividades oficiales.

En 2021, después de que los demócratas intentaron un boicot similar en oposición a leyes electorales, Texas aprobó una ley para imponer multas de 500 dólares diarios a los legisladores que se salten una sesión para romper el ‘quorum’.

De acuerdo con el medio digital The Texas Tribune, la oposición tejana ha buscado recaudar fondos entre donantes para cubrir las multas y sostener la estrategia de abandonar el estado.

La organización en defensa de los derechos civiles, ACLU, criticó la demanda presentada por Abbott, tildándola de un “esfuerzo peligroso por revocar los resultados electorales y socavar la democracia”.

Los demócratas se oponen a la propuesta de rediseño republicana asegurando que se trata de una estrategia de “supresión de voto”.

“Este nuevo mapa trazó distritos que se extendían por cientos de millas, combinando diferentes comunidades y diluyendo los votos de las minorías en un estado que es 60 % minoritario”, indicó el presidente del Partido Demócrata de Texas, Kendall Scudder, en un comunicado.

