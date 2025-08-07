“Hay un Gobierno descuadernado”: exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry pasó por W Sin Carreta y dio un balance tras tres años del Gobierno Petro.

De acuerdo con Echeverry el país cuenta con una “economía bipolar”, puesto que hay sectores que atraviesan un buen momento, aunque el Gobierno tiene “muy mal las finanzas”.

El exministro de Hacienda mencionó cosas buenas y malas del Gobierno Petro.

Cosas malas del Gobierno Petro

Seguridad: “La mitad del país está tomado por las fuerzas del mal“. Salud: “El gobierno se ha encargado de estrellar la salud cuando iba bien” Energía: “Ha dañado la regulación de la energía eléctrica” Infraestructura: “No existen proyectos”

Cosas buenas del Gobierno Petro

Finalmente, el exministro confirmó que en materia de empleo el país se encuentra en buen lugar, además rescató el desempeño de las tasas cambio.

“Desde el exterior siguen creyendo en Colombia y está entrando mucho dólar al país”, concluyó.

