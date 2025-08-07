Indígenas se retiraron de la Mesa Permanente de Concertación por ausencia del Gobierno

Delegaciones de los pueblos indígenas se retiraron de la cuarta sesión de la Mesa Permanente de Concertación (MPC), el espacio oficial donde el Gobierno Nacional y las autoridades indígenas dialogan sobre políticas públicas y proyectos que afectan a estas comunidades.

El retiro se produjo por la inasistencia del Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX, en un momento clave de la discusión sobre la garantía del derecho a la educación superior para los pueblos indígenas y el avance de la Ley de Competencias, que busca reglamentar la descentralización en los territorios indígenas.

En un comunicado, las autoridades indígenas señalaron que el proyecto de Ley de Competencias fue radicado sin haber pasado por la MPC, lo que representa, según indican, un vicio de forma y de fondo, y una posible vulneración al derecho fundamental a la consulta previa.

Además, insistieron en que no aceptarán espacios de diálogo sin la presencia de las instituciones responsables de garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos con sus comunidades.

Advirtieron que, de no garantizarse el proceso de consulta previa, se podrían activar acciones jurídicas para la defensa de sus derechos colectivos.

