Miles de personas marcharon en Cali en respaldo al expresidente Uribe. Foto: suministrada.

En el Parque de las Banderas de Cali se dieron cita miles de ciudadanos que, con pancartas, camisetas blancas y banderas de Colombia, salieron a respaldar al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Con fuerza, se escucharon las voces de quienes consideran injusta su condena de 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal.

“La justicia está completamente monopolizada por la izquierda”, señaló un manifestante.

“No solamente está en juego la libertad de Uribe, está en juego la libertad de todos, está en juego la libertad del país”, agregó otra de las participantes a la marcha.

“La justicia no se puede arrodillar a los intereses de grupos que ostentan el poder, la justicia debe ser imparcial, ese juicio fue amañado”, dijo otra manifestante.

El buen comportamiento que predominó durante la jornada, se vio opacado por una riña entre simpatizantes y detractores del jefe del Centro Democrático. Aunque el cruce de golpes generó tensión, la situación fue controlada rápidamente.

Según cifras extraoficiales, unas 15.000 personas habrían participado en la marcha que culminó en la Plazoleta Jairo Varela.

