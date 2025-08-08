Actualidad

Miles de personas marcharon en Cali en respaldo al expresidente Uribe

Aunque predominó el buen comportamiento, se produjo una riña entre seguidores y opositores del jefe del Centro Democrático.

Miles de personas marcharon en Cali en respaldo al expresidente Uribe. Foto: suministrada.

Miles de personas marcharon en Cali en respaldo al expresidente Uribe. Foto: suministrada.

En el Parque de las Banderas de Cali se dieron cita miles de ciudadanos que, con pancartas, camisetas blancas y banderas de Colombia, salieron a respaldar al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Con fuerza, se escucharon las voces de quienes consideran injusta su condena de 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal.

Le puede interesar

La justicia está completamente monopolizada por la izquierda”, señaló un manifestante.

No solamente está en juego la libertad de Uribe, está en juego la libertad de todos, está en juego la libertad del país”, agregó otra de las participantes a la marcha.

La justicia no se puede arrodillar a los intereses de grupos que ostentan el poder, la justicia debe ser imparcial, ese juicio fue amañado”, dijo otra manifestante.

El buen comportamiento que predominó durante la jornada, se vio opacado por una riña entre simpatizantes y detractores del jefe del Centro Democrático. Aunque el cruce de golpes generó tensión, la situación fue controlada rápidamente.

Según cifras extraoficiales, unas 15.000 personas habrían participado en la marcha que culminó en la Plazoleta Jairo Varela.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad