Reforma agraria: “el legado del Gobierno para el pueblo”, ¿qué datos se destacan de su gestión?

Colombia

La reforma agraria gana terreno en el país y se consolida como un legado del Gobierno para el pueblo colombiano. Este pilar de la administración del presidente Gustavo Petro, está demostrando con hechos que sí es posible saldar la deuda histórica con el campesinado del país.

De esta manera, en tres años, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), bajo la dirección de Juan Felipe Harman Ortiz, ha gestionado cerca de 634.712 hectáreas a campesinos y comunidades étnicas, de las cuales más de 400.000 fueron compradas para avanzar en la justicia rural, el cumplimiento del Acuerdo de Paz y la transformación del campo.

A su vez, el avance se evidencia con las cifras, pues estas superan por más de diez veces las 60.000 hectáreas gestionadas por los dos gobiernos anteriores, siendo 27.827 en el gobierno Santos y 32.614 en el de Duque, lo que demuestra que la tierra está regresando a manos campesinas y que la reforma agraria es una realidad.

Una de las personas beneficiadas fue Marelys Flórez, quien pertenece a una de las 119 familias que, en el mes de julio, recibieron 2.000 hectáreas de tierra en el municipio de Zambrano, Bolívar, entre las que se incluye un predio que le perteneció al narcotraficante Pablo Escobar, y que ahora servirán para cultivar yuca, plátano, maíz y otros productos, por lo que Flórez se pronunció tras recibir la tierra:

“Hemos luchado por este predio durante más de 20 años, por obtener un pedazo de tierra para cultivar y mejorar nuestra calidad de vida. Hoy puedo decir con orgullo: ¡esta tierra sí es mía! La recuperamos para sanar todos esos años de desalojos, porque no queremos regresar a la violencia ni al abandono del campo. Este es nuestro momento de gloria”, expresó Marelys durante el acto de entrega de su terreno.

Además, el Gobierno nacional ha asumido con ímpetu la recuperación de tierras arrebatadas por la mafia y baldíos de la nación apropiados de manera irregular. En tres años de gestión, Juan Felipe Harman Ortiz ha encabezado la recuperación de más de 200.000 hectáreas de procesos agrarios que hoy hacen parte del Fondo de Tierras de la entidad.

En ese sentido, este se trata de un hito en la historia agraria del país, en el que antiguos dominios del narcotráfico, el paramilitarismo y baldíos indebidamente ocupados por particulares regresan a sus verdaderos dueños: la población campesina y rural víctima del conflicto.

A esto se suman 17.633 hectáreas transferidas a título gratuito desde la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y 2.240 hectáreas recibidas en donación, fortaleciendo así la reforma agraria en marcha.

Para Harman, recuperar mediante operativos policiales tierras que alguna vez estuvieron en manos de grupos criminales y que hacían parte del inventario de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) o del Fondo de Reparación para las Víctimas (FRV), constituye un legado sin precedentes que deja el Gobierno actual:

“El hecho de que recuperemos y usemos los bienes de la mafia para reparar a las víctimas y entregarles tierra a los campesinos es un reto enorme. Este es uno de los grandes aciertos del Gobierno, en el marco de la política que busca aprovechar todos los bienes de la mafia para reconstruir la sociedad colombiana”, aseguró el director de la Agencia Nacional de Tierras.

Con cada hectárea entregada, el Gobierno le devuelve a las comunidades campesinas y étnicas no solo su tierra, sino también su dignidad, su derecho a permanecer en el territorio y su papel protagónico en la construcción de un país más productivo, justo y en paz.

Por otra parte, en el Caribe y el Magdalena Medio, se han destinado más de 154.000 hectáreas a comunidades rurales, beneficiando a comunidades de Antioquia, Bolívar, Cesar y Sucre. Este esfuerzo se traduce en incrementos históricos: un 329 % en el Magdalena Medio y un 286 % en el Caribe, respondiendo así a territorios que durante años sufrieron el despojo y la violencia de los grupos armados ilegales.

En el marco del cumplimiento del Acuerdo de Paz, se han destinado más de 16.000 hectáreas para los procesos de reincorporación de firmantes de paz que le apostaron a la construcción de una vida en la legalidad. Esta cifra supera ampliamente lo logrado por administraciones anteriores: durante el gobierno de Juan Manuel Santos, dos años después de la firma del acuerdo, se gestionaron 71 hectáreas, y en todo el periodo del gobierno de Iván Duque, se gestionaron 606 hectáreas.

Formalización de territorios de paz

En materia de formalización de tierras, la Agencia Nacional de Tierras ha superado récords con la titulación de 1.718.108 hectáreas, lo que beneficia a miles de familias rurales, fortalece la seguridad jurídica en el campo y da cumplimiento al mandato de dignificar la vida rural. Este avance contrasta con las cifras de las administraciones anteriores, que sumaron apenas 1,3 millones de hectáreas en total.

En la región del Catatumbo, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha formalizado más de 9.000 hectáreas a víctimas del conflicto armado, como repuesta a la crisis humanitaria y de seguridad que afronta esta zona del país. En los municipios de Ábrego, Hacarí, La Playa de Belén, Ocaña, San Calixto, Teorama y Tibú, se han realizado 603 levantamientos topográficos, que abarcan un total de 8.278 hectáreas.

Elizabeth Pabón, campesina y líder de la vereda La India en Tibú, logró formalizar su predio donde antes cultivaba coca y que hoy destina a sembrar vida y esperanza: “Los gobiernos anteriores no nos cumplieron y, después de siete años, gracias al presidente Petro tuvimos la oportunidad de recibir nuestro título de propiedad. Yo antes tenía un cultivo de coca, tuve la oportunidad de sustituirlo y ahora tengo palma. Una campesina sin tierra no es una campesina, y en eso nos parecemos a la tierra: nosotros parimos vida y la tierra también da vida para sustentarnos”, expresó Pabón con emoción, tras la entrega de su terreno.

La reforma agraria también avanza con hechos en infraestructura social rural, pues han entregado 1.328 titulaciones a entidades de derecho público para fortalecer escuelas, puestos de salud, sedes comunitarias y vías rurales, títulos que brindan seguridad jurídica a estos espacios comunitarios y abren la puerta a nuevas inversiones y proyectos de desarrollo que, a su vez, elevan la calidad de vida de las familias campesinas.

Fortalecimiento de la economía rural

La Agencia Nacional de Tierras, como máxima autoridad de tierras de la nación, también prioriza la organización y planeación territorial de las comunidades rurales; pues ha constituido 14 nuevas Zonas de Reserva Campesina (ZRC) que ocupan un área total de 702.381 hectáreas, y están ubicadas en los departamentos de Antioquia, Meta, Cauca, Cundinamarca y Córdoba, entre otros.

Estas zonas aseguran que las comunidades rurales puedan planear su desarrollo territorial de manera autónoma y perdurable. Asimismo, se avanza en la creación de siete zonas más en 2025, que serán territorios protegidos claves para garantizar la sostenibilidad ambiental y lograr el fortalecimiento y estabilización de la economía campesina y rural.

Además, en 2025 se consolidarán los seis primeros Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM), zonas delimitadas históricamente por comunidades campesinas, que promueven el cuidado ambiental, la agroecología y la vida digna de las comunidades para garantizar soberanía alimentaria y ordenamiento territorial para miles de familias campesinas en 23 municipios de los departamentos de Arauca, Cesar, Cauca y Nariño.

A su vez, la Agencia avanza de manera decidida en la reglamentación de zonas de deslinde, como ciénagas y playones baldíos, en regiones donde por años han perdurado las tensiones y hechos de violencia por el acceso a la tierra. A la fecha, han sido regularizadas en el país más de 66.000 hectáreas de ciénagas y playones, de las cuales 58.000 se reglamentaron en el último año.

Comités de Reforma Agraria y el acompañamiento de la ANT siembran futuro

La Agencia Nacional de Tierras, junto al campesinado, ha reafirmado su compromiso con las comunidades rurales mediante la conformación de 517 Comités Municipales (CMRA) y 14 Comités Departamentales de Reforma Agraria (CDRA).

Estos espacios de participación, concertación y decisión entre los campesinos y el Gobierno nacional, demuestran que la Reforma Agraria se construye de manera democrática con la voz de quienes habitan y transforman el territorio, consolidando así un campo más justo, incluyente y lleno de oportunidades.

Con la creación de los CMRA y CDRA, la ANT no solo ha cumplido, sino que ha superado ampliamente las metas trazadas por el Gobierno, fortaleciendo la participación activa del campesinado y de las comunidades indígenas y afrodescendientes en la implementación de la reforma.

El programa ‘Sembrando Vida’

Sobre esta iniciativa, se pronunció Felipe Harman, director general de la ANT: “La Agencia Nacional de Tierras tiene las facultades legales para acompañar las fincas y tierras productivas que hemos entregado. Con una inversión de 200.000 millones de pesos ya estamos llevando a cabo un proceso que será el despegue de los proyectos productivos. (…) Entonces, nuestro proceso no termina en la entrega de los terrenos, seguimos acompañando a los campesinos y productores para fortalecer la comercialización de sus productos y darles incentivos para que tengan más vías de salida para sus cultivos”, explicó.

En ese sentido, a través del Programa Sembrando Vida, la ANT impulsa proyectos productivos en predios vinculados a la reforma agraria, mediante un convenio que establece un fondo común de 200.000 millones de pesos para fortalecer iniciativas cuyo financiamiento oscila entre 1.000 y 2.000 millones de pesos cada una.

La ANT cofinancia hasta el 70 % del valor de cada proyecto y, para cubrir el 30 % restante, las y los campesinos, así como sus asociaciones, pueden acceder a una línea especial de crédito con tasa subsidiada y garantías complementarias, respaldada por el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) y el Banco Agrario.

El Gobierno Petro salda una deuda histórica con los pueblos étnicos

La justicia rural también se fortalece con el reconocimiento de derechos a pueblos étnicos, pues han constituido 109 resguardos indígenas, ampliado 80 y se han titulado 67 consejos comunitarios de comunidades negras, lo que ha beneficiado directamente a más de 260.000 personas.

Además, la Agencia Nacional de Tierras ha adquirido 101.515 hectáreas para población étnica, lo que supera en más de 77.000 hectáreas lo gestionado en los dos gobiernos anteriores, siendo 9.945 hectáreas en el gobierno Santos y 14.455 en el de Duque.

Cada hectárea entregada y cada título otorgado, representa el reconocimiento de derechos ancestrales y la apertura de nuevas oportunidades para comunidades indígenas y afrodescendientes, reafirmando que la reforma agraria en Colombia es hoy una realidad que devuelve dignidad, arraigo y esperanza a quienes han cuidado y habitado estos territorios por generaciones.

Casos emblemáticos de la reforma agraria

El Aro, Antioquia

El terrible episodio ocurrido entre octubre y noviembre de 1997 en El Aro, Antioquia, donde 17 campesinos en estado de indefensión perdieron la vida a manos de un grupo paramilitar, llevó a la administración Petro a actuar con prontitud para hacer justicia social: puso a las víctimas como prioridad. En total, 4.133 hectáreas han sido formalizadas, lo cual ha beneficiado a 265 familias campesinas de la zona.

“Llegó un grupo paramilitar y dijo que toda la población era guerrillera, mató a la gente, cogía y nos botaba todo, nos hizo desplazar, incluso la mayoría de la gente no regresó al territorio por miedo. No nos olviden, que nosotros solamente somos campesinos, no somos terroristas, no somos gente mala, somos gente que nos gusta trabajar la tierra. Gracias a la Agencia Nacional de Tierras que ya nos tituló nuestras tierras para poder seguir trabajando, y muchísimas gracias al presidente Gustavo Petro. Tuvimos la gran visita de él, eso es histórico, porque nunca creímos que nos fuera a visitar en nuestras tierras en compañía del director Felipe Harman”, dijo Edith Monsalve, víctima de la masacre de El Aro, durante el evento efectuado allí por la Agencia.

Caño Indio, Catatumbo

En Caño Indio, vereda de Tibú, Norte de Santander, se ha sufrido la violencia durante décadas a causa del conflicto armado. Desde el segundo semestre del 2022, luego de que asume las riendas del país el Gobierno actual, han sido entregados 387 títulos de propiedad rural, equivalentes a 4.462 hectáreas, a campesinos y víctimas del conflicto.

Además, en las acciones enmarcadas en el Plan Catatumbo, como respuesta a la agudización de las hostilidades originadas por grupos armados ilegales que quieren el control territorial y social de la subregión del Catatumbo, se tiene proyectado acelerar la formalización de más de 30.000 hectáreas.

El Quimbo, Huila

Más de 15 años después de que toda el área de El Quimbo, en Huila, se viera afectada por la inundación que consumió más de 8.500 hectáreas de tierras para el llenado de la represa al servicio de la hidroeléctrica del lugar, situación que afectó a los pobladores del lugar, el Gobierno colombiano reparó con 2.100 hectáreas a campesinas y campesinos desplazados por la construcción de la central hidroeléctrica.

Hacienda Bellacruz

La Hacienda Bellacruz, en el Cesar, siempre fue considerada un fortín político en el departamento, lo que provocó desplazamientos y despojos a centenares de familias. Treinta años después, la ANT adjudicó cinco predios, equivalentes a 1.900 hectáreas, para beneficiar a 350 familias víctimas del conflicto y de esos hechos.

Las Pavas

En el municipio de El Peñón, Bolívar, 14 predios de más de 3.000 hectáreas de tierras estuvieron en la mira de jefes paramilitares que provocaron desplazamientos forzados a la población.

Después de 21 años de luchas emprendidas por organizaciones campesinas, el Gobierno, con el liderazgo de la Agencia Nacional de Tierras, gestionó en solo seis meses la entrega de 50 títulos correspondientes a 958 hectáreas a familias campesinas, además de que entregó títulos de propiedad de los predios Chipre 1, Chipre 2 y Hacienda Porvenir, beneficiando a 43 familias del municipio de Río Viejo.

ZRC Santa Isabel - Anzoátegui

Uno de los logros estructurales del Gobierno de Gustavo Petro, a través de la ANT, ha sido la constitución de 14 nuevas Zonas de Reserva Campesina, que ocupan un área total de 643.381 hectáreas. A través del Acuerdo 399 de 2024, “Por medio del cual se constituye y delimita la Zona de Reserva Campesina de Santa Isabel - Anzoátegui”, se dispusieron 23.671 hectáreas para beneficiar a 1.385 familias en el departamento del Tolima.