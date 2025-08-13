Aplazan imputación de cargos contra Daniel Garcés: Juez advirtió que podría estar en contumacia

El juez 31 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá suspendió la audiencia de imputación de cargos, programada para este miércoles 13 de agosto, contra el exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, por los delitos de violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor, debido a su inasistencia. Indicó que esto representaría una contumacia.

Argumentó que la Fiscalía General de la Nación notificó en debida forma la citación a la audiencia de imputación de cargos y que esto representaría que Garcés Carabalí estaría en contumacia, pues decidió no asistir a la diligencia.

El abogado defensor, Miguel Ángel del Río, había solicitado con antelación el aplazamiento de la audiencia, dado que este miércoles tenía una reunión con autoridades internacionales debido a las amenazas de muerte que ha recibido, teniendo en cuenta que representa judicialmente a Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, víctima reconocida en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Ese argumento, según el juez, es válido, aunque señaló que no ha recibido el poder que acredita a Del Río como defensor de Garcés Carabalí. Aclaró que el procesado sí está en contumacia.

“Yo no podría en esas condiciones considerar que el defensor está en contumacia, es muy difícil afirmarlo; quien sí está en contumacia es el procesado”, afirmó el juez.

Sin embargo, la Fiscalía no solicitó que Garcés Carabalí fuera declarado en contumacia, es decir, que por decisión propia no ha querido acudir a las citaciones de audiencias de imputación de cargos y que, por eso, puede ser procesado en su ausencia.

“Independientemente de que su abogado (Miguel Ángel del Río) no haya comparecido, no pudiese comparecer o solicitara un aplazamiento, él (Daniel Garcés) ha sido citado correctamente y ha decidido no asistir. Puede hacerlo, puede permitir que la audiencia se realice sin su presencia voluntariamente o bajo una declaratoria de contumacia, pero sí es importante que quede claro que fue convocado, que era su obligación presentarse o explicar por qué no lo podía hacer y nada de esto ocurrió”, añadió el juez.

No obstante, el juez aclaró que la justificación del penalista Del Río es válida y, por ende, decidió suspender y reprogramar para el jueves 21 de agosto a las 9:00 de la mañana.

“Entonces, a pesar de esto, dado que el artículo 291 del Código de Procedimiento Penal sobre la contumacia del procesado hace referencia a que se prescinda de su comparecencia y se proceda con el defensor que él designe, la existencia de una acreditación sumaria de una justificación válida para no asistir, por parte del abogado Miguel Ángel del Río, hoy es por ahora suficiente para suspender la diligencia y continuarla otro día”, cerró.