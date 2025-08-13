Consejo de Estado fija audiencia en proceso que busca “muerte política” de Rep. Mónica Bocanegra

La Sala de Decisión del Consejo de Estado fijó para el próximo 1 de septiembre la audiencia pública en el marco del proceso que solicitó la pérdida de investidura o “muerte política” de la representante del Partido Liberal, Karina Bocanegra Pantoja, por presunta indebida destinación de recursos públicos.

Le puede interesar: Consejo de Estado admitió demanda de pérdida de investidura contra Miguel Uribe

Lo anterior, debido a que la congresista del departamento del Amazonas habría trasgredido el orden legal al contratar a una persona en su UTL que, según la demanda, desempeñaba sus funciones fuera del país sin justificación o comisión autorizada. Se trata del señor Luis Arturo Hayden. Esta determinación, habría generado un detrimento patrimonial aparente superior a los 24 millones de pesos.

La decisión del Consejo de Estado se produce luego de adelantar una audiencia de pruebas, en la que precisamente fue interrogado el señor Hayden, quien señaló que residía en Leticia y no es cierto que se encontraba fuera del país.

Lea aquí: Consejo de Estado admitió demanda de pérdida de investidura contra Miguel Uribe

Además, testificó que tiene copia de todos los registros de sus actividades adscritas al grupo de asesores de la representante Mónica Bocanegra Pantoja, por ende, aseguró que tampoco hubo un pago de salario por actividades no realizadas. La diligencia se producirá desde las 2:30 PM.

Escuche W Radio en vivo: